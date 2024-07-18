تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024 “لشعبة أدبي وعلمي علوم ورياضة”

يوجد كثير من الطلبة والطالبات لديهم رغبة في الاطلاع على تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024، حيث أنه يكون من أبرز الموضوعات وأهمها التي يرغب في التعرف عليها جميع الطلاب الآن، وفيما يلي في مقالنا هذا سوف نوفر لكم التفاصيل.
تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024
كثير من الطلاب لا يزالون مستمرين في البحث والتساؤل عن تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى، وقد أشارت الوزارة إلى كل التفاصيل التي تتعلق بذلك، حيث أنها قالت أن التنسيق سينطلق بعد ظهور النتيجة، وفيما يلي أبرز التوقعات الخاصة به على حسب تنسيق السنة السابقة 2023:
- سياسة واقتصاد بني سويف تقبل من حوالي
- ألسن الفيوم تقبل من حوالي 5
- هذا بجانب أن كلية إعلام عين شمس تقبل من حوالي 5
- ألسن بني سويف تقبل من حوالي 5
- كذلك كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة تقبل من حوالي 350
- ألسن المنيا تقبل من حوالي 349
- إعلام المنوفية تقبل من حوالي 349
- ألسن أسوان تقبل من حوالي 348
- ألسن سوهاج تقبل من حوالي 5
- كما أن كلية ألسن الأقصر تقبل من حوالي 5
رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2024
أوضحت وزارة التربية والتعليم انه من الممكن للطلاب والطالبات أن يقوم باستخراج النتيجه الخاصه بهم بالثانوية العامة بالسير على النقاط التالية:
- الدخول على موقع الوزارة من هنا.
- اختيار أيقونة نتيجه الثانويه العامه
- الخطوة الثالثة كتابة رقم جلوس الطالب
- الخطوه الاخيره الضغط على زر الاستعلام