تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024 “لشعبة أدبي وعلمي علوم ورياضة”

يوجد كثير من الطلبة والطالبات لديهم رغبة في الاطلاع على تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024، حيث أنه يكون من أبرز الموضوعات وأهمها التي يرغب في التعرف عليها جميع الطلاب الآن، وفيما يلي في مقالنا هذا سوف نوفر لكم التفاصيل.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024

كثير من الطلاب لا يزالون مستمرين في البحث والتساؤل عن تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى، وقد أشارت الوزارة إلى كل التفاصيل التي تتعلق بذلك، حيث أنها قالت أن التنسيق سينطلق بعد ظهور النتيجة، وفيما يلي أبرز التوقعات الخاصة به على حسب تنسيق السنة السابقة 2023:

سياسة واقتصاد بني سويف تقبل من حوالي

ألسن الفيوم تقبل من حوالي 5

هذا بجانب أن كلية إعلام عين شمس تقبل من حوالي 5

ألسن بني سويف تقبل من حوالي 5

كذلك كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة تقبل من حوالي 350

ألسن المنيا تقبل من حوالي 349

إعلام المنوفية تقبل من حوالي 349

ألسن أسوان تقبل من حوالي 348

ألسن سوهاج تقبل من حوالي 5

كما أن كلية ألسن الأقصر تقبل من حوالي 5

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم انه من الممكن للطلاب والطالبات أن يقوم باستخراج النتيجه الخاصه بهم بالثانوية العامة بالسير على النقاط التالية: