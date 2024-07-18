توقعات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024 .. يا ترى طب هيقبل من كام السنادي؟!

البحث مستمر من جانب عدد كبير جدا من الطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي العام حول التعرف على تنسيق الثانويه العامه المرحله الاولى، وقد ذكرت وزاره التربيه والتعليم المصريه جميع ما يتعلق به وفي هذا المقال سنوضح لكم التفاصيل.
تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024
عدد هائل من الطلبة والطالبات المقيدون بالثانوية العامة يبحثون مرارًا وتكرارًا عن تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024، ولكن الوزارة قالت إنه لم يتم الكشف عنه، لتأدية الطلاب الامتحانات الخاصة بهم إلى الآن، وتقول الوزارة أن الطلاب أوشكوا على الانتهاء من تلك الامتحانات.
توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024
بينت وزارة التربية والتعليم في مصر أن تنسيق العام الحالي 2024 لم يتم الإعلان عنه، لكن فيما يلي توقعات التنسيق للمرحلة الأولى:
- كليه علاج طبيعي جامعة بني سويف تقبل من حوالي 372 درجة
- كلية طب سوهاج تقبل من حوالي 5 درجة
- كلية طب المنصورة تقبل من حوالي 382 ونصف درجة
- كلية طب فاقوس تقبل من حوالي 381 ونصف درجة
- كلية طب الاسكندرية تقبل من حوالي 381 درجة
- كلية طب كفر الشيخ تقبل من حوالي 379 ونصف درجة
- كما أن تنسيق كلية طب القاهره تقبل من حوالي 379 درجة
- كلية طب المنيا تقبل من حوالي 5 درجة
- كلية طب بنها تقبل من حوالي 377 درجة
- كلية طب جنوب الوادي تقبل من حوالي 380 درجة
- كلية طب اسنان جنوب الوادى تقبل من حوالي 5 درجة.
علمًا بأن هذه ماهي إلا توقعات فقط، وسوف يتم عمل بث مباشر من خلال وزير التعليم العالي يؤكد فيه عن التنسيق الجديد لجميع الشعب.