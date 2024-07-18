توقعات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024 .. يا ترى طب هيقبل من كام السنادي؟!

البحث مستمر من جانب عدد كبير جدا من الطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي العام حول التعرف على تنسيق الثانويه العامه المرحله الاولى، وقد ذكرت وزاره التربيه والتعليم المصريه جميع ما يتعلق به وفي هذا المقال سنوضح لكم التفاصيل.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024

عدد هائل من الطلبة والطالبات المقيدون بالثانوية العامة يبحثون مرارًا وتكرارًا عن تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024، ولكن الوزارة قالت إنه لم يتم الكشف عنه، لتأدية الطلاب الامتحانات الخاصة بهم إلى الآن، وتقول الوزارة أن الطلاب أوشكوا على الانتهاء من تلك الامتحانات.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024

بينت وزارة التربية والتعليم في مصر أن تنسيق العام الحالي 2024 لم يتم الإعلان عنه، لكن فيما يلي توقعات التنسيق للمرحلة الأولى:

كليه علاج طبيعي جامعة بني سويف تقبل من حوالي 372 درجة

كلية طب سوهاج تقبل من حوالي 5 درجة

كلية طب المنصورة تقبل من حوالي 382 ونصف درجة

كلية طب فاقوس تقبل من حوالي 381 ونصف درجة

كلية طب الاسكندرية تقبل من حوالي 381 درجة

كلية طب كفر الشيخ تقبل من حوالي 379 ونصف درجة

كما أن تنسيق كلية طب القاهره تقبل من حوالي 379 درجة

كلية طب المنيا تقبل من حوالي 5 درجة

كلية طب بنها تقبل من حوالي 377 درجة

كلية طب جنوب الوادي تقبل من حوالي 380 درجة

كلية طب اسنان جنوب الوادى تقبل من حوالي 5 درجة.

علمًا بأن هذه ماهي إلا توقعات فقط، وسوف يتم عمل بث مباشر من خلال وزير التعليم العالي يؤكد فيه عن التنسيق الجديد لجميع الشعب.