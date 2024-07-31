المعايير الازمة الالتحاق بكلية الشرطة العراقية دورة 71 وطريقة التقديم إلكترونيًا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية بشكل رسمي عن بدء التسجيل في دورة 71 لكلية الشرطة العراقية للطلاب الذكور الذين تنطبق عليهم شروط التقديم، وقد تم فتح باب التقديم الإلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية العراقية يوم الأحد الماضي الموافق 28 يوليو 2024، وسيستمر التسجيل لمدة سبعة أيام فقط للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة العراقية دورة 71

عند الإعلان عن بدء قبول الطلبات لدورة 71 في كلية الشرطة العراقية، تم تحديد الشروط المطلوبة للقبول في الكلية على النحو التالي:

يجب أن يكون الطالب المتقدم من أصل عراقي ومن أبوين عراقيين.

ينبغي ألا يكون الطالب قد صدر بحقه أي حكم في قضية جنائية تمس بالشرف أو الأمانة.

يجب ألا يقل عمر الطالب عن 17 عاما وألا يتجاوز 22 عاما.

أن يجتاز الطالب الفحص الطبي واختبار القدرة البدنية.

الحد الأدنى للقبول في الفرع الأدبي هو 70% بينما الحد الأدنى للقبول في الفرع العلمي 65%، وأما الفرع الصناعي والتجاري فحده الأدنى للقبول هو 80%.

يجب أن يتوافق طول الطالب مع وزنه مع ضرورة ألا يقل الطول عن 168 سم.

طريقة التسجيل في كلية الشرطة العراقية دورة 71

يمكن لجميع الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط المعلنة الآن بدء التسجيل في كلية الشرطة العراقية إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل الموقع المخصص الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية العراقية

انقر على “التقديم في الشرطة العراقية”.

ملء كافة المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة مع التأكد من إرفاق الوثائق اللازمة.

اضغط على أيقونة “تقديم الطلب” وانتظر حتى تقوم الجهات المعنية بمراجعته.

ما هي الوثائق المطلوبة للتسجيل في الدورة 71؟

للتقدم للدورة 71 بكلية الشرطة، يجب عليك تقديم المستندات التالية: