رابط education.gov.dz نتائج شهادة البكالوريا دورة 2024 الجزائر بالاسم

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
رابط education.gov.dz نتائج شهادة البكالوريا دورة 2024 الجزائر بالاسم
رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 بالجزائر

نتائج شهادة البكالوريا هي من أكثر المواضيع جدلاً في دولة الجزائر، خاصة مع اقتراب الإعلان عنها اليوم الخميس الموافق 18 من شهر يوليو 2024، بالإضافة إلى أن وزارة التربية الوطنية أكدت في بيان لها مؤخرًا عن أن نسبة النجاح لهذا العام أعلى من الأعوام الماضية، وسيتم العمل على عقد مؤتمر صحفي لنشر النتائج والكشف عن أسماء الأوائل من الطلاب والطالبات بمختلف ولايات الجزائر.

عرض نتائج البكالوريا الجزائر دورة 2024

وأوضحت وزارة التربية الوطنية، أن مرحلة البكالوريا تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب في مختلف المراكز والولايات الجزائر، حتى أنها تُحدد مسيرتهم التعليمية فيما بعد وفقًا للدرجات المتحصلين عليها في هذه المرحلة، مع العلم أن الوزارة تقوم بعدها مباشرة بفتح باب التظلم أمام كل طالب وطالبة راغبين في تحسين درجاتهم مرة أخرى، على أن يتم رفع النتائج في تمام الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر.

رابط استخراج نتائج البكالوريا الجزائر 2024

وجاءت أبرز خطوات استخراج نتائج البكالوريا في دولة الجزائر والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، وفقًا لما يلي:-

  • تذهب في بداية الأمر إلى موقع وزارة التربية الوطنية عبر الإنترنت.
  • ثم تقوم بتسجيل بيانات الدخول فيما بعد.
  • مع اختيار “نتائج البكالوريا”.
  • القيام بتدوين كافة المعلومات الخاصة بالطالب أو الطالبة وتحديد الولاية المقيم بها.
  • الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.
  • وعندها تظهر أمام جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة والتعرف على الدرجات المتحصل عليها الطالب.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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