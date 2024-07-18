جدول صرف رواتب شهر يوليو 2024 .. وزارة المالية تنفي أي زيادات على الرواتب !

وفق ما قدمته وزارة المالية المصرية من قرارات بشأن رواتب شهر يوليو الجاري 2024 فقد أعلنت الوزارة عن تحديد موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024، كما أكدت أنه سيتم صرف الرواتب لجميع العاملين في قطاعات الدولة الخاصة والعامة، هذا وقد أصدرت الوزارة بيان رسمي لتبكير موعد الصرف والذي سيبدأ في يوم الخميس 18 يوليو 2024، وقد قررت الوزارة أيضًا أن هناك أيام محددة لصرف المتأخرات.

تحديد موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024

قامت وزارة المالية في مصر بالإعلان عن بداية صرف رواتب شهر يوليو الجاري في يوم 18 يوليو والموافق يوم الخميس ويستمر صرف الرواتب إلى يوم 24 يوليو والذي يوافق يوم الأربعاء، وبالنسبة للأفراد الذين لا يستطيعون تلقي رواتبهم في هذه الأيام المحددة فإنه يمكنهم صرف الرواتب في 22و 23و 24، هذا وقد قامت الحكومة المصرية بتطبيق قراراتها بشأن وجود زيادة على الرواتب وقد بدأ تطبيق ذلك بالفعل في شهر مارس الماضي.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة المالية عن وجود جدول محدد لصرف رواتب العاملين وذلك بداية من يوم 18 يوليو، وهذا الجدول عبارة عن: