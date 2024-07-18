شغال الان.. رابط تطبيق نتائج التاسع سوريا 2024 احدث اصدار بالاسم أو رقم الاكتتاب

طرحت وزارة التربية السورية، رابط تطبيق نتائج التاسع سوريا 2024، ليتمكن جميع الطلاب من استخراج النتائج إلكترونيا وذلك فور ظهورها واعتمادها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، وصرحت عدد من المصادر الرسمية بالوزارة إن نسبة النجاح لهذا العام من المتوقع بأن تزيد عن 800 درجة، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن النتائج إلكترونيا.

رابط تطبيق نتائج التاسع سوريا 2024

أشارت وزارة التربية السورية إنه من المتوقع ظهور النتائج خلال الساعات المقبلة، وذلك تزامنا مع الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في كافة المراكز الامتحانية، علما إن تلك المرحلة تعتبر من أهم المراحل التعليمية للطالب، ولذلك فور إعلان النتيجة يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر رابط تطبيق نتائج التاسع سوريا 2024 وذلك من خلال موقع الوزارة أو موقع نتيجة نت، ثم اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط موقع وزارة التربية السورية أو رابط موقع نتيجة نت.

من ثم يتم الضغط على أيقونة النتائج الامتحانية، وتحديد أيقونة العام الدراسي الحالي.

تحديد الصف التاسع وكذلك تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

إدخال رقم الاكتتاب، والاسم الثلاثي للثلاقي للطالب بشكل صحيح وبالخانات المخصصة.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة بحث.

أخيرا ستظهر أمامك كافة الدرجات الخاصة بالطلب لكل مادة دراسية وكذلك المجموع الكلي.

نتائج التاسع سوريا 2024 حسب رقم الاكتتاب

أعلنت مصادر بوزارة التربية السورية، إنه قد تم الانتهاء من أعمال التصحيح للورقة الامتحانية لكافة الطلاب، ومن المتوقع الإعلان عن نتائج التاسع سوريا بشكل رسمي خلال الدقائق الماضية، فور عقد مؤتمر صحفي للوزير من أجل إعلان أوائل الطلاب لكل من الشعبة العلمية والشعبة الادبية، وكذلك تحديد نسبة النجاح، وتفعيل الموقع الإلكتروني ليتمكن الطلاب من التعرف على النتيجة الخاصة بهم عبر كتابة الاسم ورقم الاكتتاب.