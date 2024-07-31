حقيقة تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 وكيفية الاستعلام عنها فور ظهورها

تتزايد استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور حول موعد نتائج الثانوية العامة عام 2024، كما تتزايد الأسئلة حول كيفية الاستعلام عن هذه النتائج، ويظهر شعور بالتوتر والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء أعمال التصحيح في الكنترولات حيث بدأت عملية الرصد والمراجعة، لذا أوضحت الوزارة الخطوات الضرورية للاستعلام عن النتائج، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

متي نتيجة الثانوية العامة 2024

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الأخبار المتداولة حول موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2024، وأكدت أنه قد تم الانتهاء من أعمال التصحيح داخل الكنترولات وبدأت عمليات رصد الدرجات والمراجعة النهائية، كما أنها تعمل على تحديد أسماء أوائل الثانوية العامة من كل شعبة، وأشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024، إلا أنه من المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة أي في بداية الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024

بسبب الأسئلة المتكررة من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بشأن كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة عام 2024، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشرح الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

موقع وزارة التربية والتعليم الفني. اضغط على “منصة الثانوية العامة”.

اختار “نتيجة الثانوية العامة 2024”.

اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على “عرض” ثم ينتظر قليلا حتى تظهر النتيجة.

شائعات وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

نفت وزارة التربية والتعليم الأنباء المتداولة حول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، وأكدت أن الإعلان سيجري رسميا في مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من عملية التدقيق والمراجعة، وبإمكان الطلاب الاستفسار عن نتائجهم باستخدام رقم الجلوس، حيث ستظهر البيانات الكاملة مثل الاسم، رقم الجلوس، المجموع الكلي، درجات المواد المختلفة، وكذلك النسبة المئوية وترتيبهم على مستوى الإدارات والمحافظات وأيضا على مستوى الجمهورية.