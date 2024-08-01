“جهز نفسك باقي ساعات وهتقبض” متى موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 لهذا الشهر أغسطس؟

يبحث الكثير من المواطنين المتقاعدين في العراق عن معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 لهذا الشهر أغسطس، حيث أعلنت وزارة المالية في العراق عن موعد صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن الرواتب بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي عبر الإنترنت، وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير الجهد والوقت لدى المواطنين ومن خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صرف رواتب المتقاعدين بجانب خطوات الاستعلام عن الرواتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

تزايد البحث من قبل آلاف المتقاعدين بالعراق عن معرفة موعد إيداع رواتب التقاعد لشهر أغسطس في العراق، حيث أوضحت وزارة المالية أن موعد صرف رواتب شهر أغسطس في موعدها المحدد وليس هناك أي تأخير في موعد صرف الرواتب حيث تم إيداع رواتب شهر أغسطس اليوم الخميس الموافق 1 من الشهر ومازال عملية صرف الرواتب مستمرة من مصرف الرافدين، كما أشارت الوزارة أنه في حالة وجود عطلة رسمية أو إجازة يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره بيوم، ولكن هذا الشهر لم يوافق عطلة رسمية لذا تم إيداع الرواتب في موعدها المحدد.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 في العراق

في السياق نفسه أوضحت وزارة المالية العراقية خطوات الاستعلام عن الرواتب بشكل إلكتروني وبكل سهولة، لكي يتمكن كافة المتقاعدين من الاستعلام بكل بساطة، وذلك في ظل التحول الرقمي الذي تسعى إليه دولة العراق والحكومة في العراق، حيث يمكن الاستعلام عن الراتب من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة الآتية: