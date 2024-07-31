“هتحقق الحلم” أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للدخول على المليون دولار أمريكي مع مصطفى الآغا

يزداد اهتمام المواطنين في جميع أنحاء الوطن العربي بالبحث عن رقم مسابقة الحلم، التي تعد من أبرز المسابقات العربية التي تحظى بشعبية كبيرة، لذلك يسعى الكثير من الشباب للمشاركة فيها للفوز بجائزة مالية تبلغ مليون دولار مما يساعدهم على تحقيق أحلامهم، كما يتطلع العديد إلى معرفة الخطوات والشروط اللازمة للالتحاق بالمسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الدول العربية

يبحث العديد من المواطنين في العالم العربي عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم، حيث يتم التواصل مع المسابقة عبر الرقم المخصص لكل دولة، والإجابة على السؤال الذي يطرحه مقدم البرنامج مصطفى الأغا، وتظهر أرقام الاشتراك في المسابقة كما يلي:

المملكة العربية السعودية: يمكن التواصل عبر الأرقام 313131 أو 755505 أو 858888.

جمهورية مصر العربية: يمكن الاتصال عبر الأرقام 95450 أو 95458.

الإمارات العربية المتحدة: من خلال الرقم 6070.

الكويت: عبر الرقم التالي “4141”.

الأردن: الاتصال عبر الرقم 98880.

تونس: التواصل من خلال الرقم “85819”.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يستفسر العديد من المواطنين عن كيفية التسجيل في مسابقة الحلم، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التواصل من خلال الرقم المخصص لكل دولة.

أرسل رسالة نصية إلى الرقم تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream”.

يتلقى المشترك رسالة نصية تؤكد تسجيله.

تأتي بعدها رسالة تحتوي على سؤال المسابقة الذي يجب الإجابة عنه.

متابعة حلقات البرنامج على قناة MBC وانتظار إعلان أسماء الفائزين من قبل مقدم المسابقة مصطفى الآغا.

شروط الاشتراك في برنامج الحلم 2024

يوجد بعض المتطلبات التي ينبغي مراعاتها للتقديم في المسابقة، وهي كما يلي: