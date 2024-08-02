لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات العراقية

الرعاية الاجتماعية في العراق تعتبر جزءا أساسيا من الهيكل الاجتماعي والحكومي في البلاد، حيث تعكس التحديات الاقتصادية المعنية بالرعاية الاجتماعية مثل التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية ودعم الفئات الضعيفة والمحتاجة مثل الأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة، وعلى الرغم من جهود الحكومة العراقية والمنظمات الدولية لتعزيز الرعاية، لا تزال العديد من الأسر تعاني من الفقر والحاجة إلى الدعم الاجتماعي الأساسي، في هذا المقال سنقدم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة عام 2024.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

للاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق عام 2024 من خلال منصة مظلتي، يمكن اتباع الخطوات الآتية:

ادخل موقع مظلتي وابدأ بإنشاء حسابك الشخصي.

أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

اختار برنامج الرعاية الاجتماعية كخيار للدراسة.

اكتب اسم المحافظة التي تود البحث عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بها.

اضغط على زر عرض الأسماء للبدء في استعراض قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

سيتم نشر أسماء المستفيدين في الدفعة الأخيرة حيث يمكنك تحميل ملف الأسماء بصيغة PDF للاطلاع عليه وتخزينه.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

لتقديم طلب للحصول على الدعم الاجتماعي للوجبة الأخيرة في العراق، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر وتشمل:

يجب أن يكون المتقدمون من أصل عراقي وأن يكونوا مقيمين بشكل دائم في العراق.

ينبغي على المتقدمين تقديم المستندات التي تدعم ذلك.

يجب أن يتألف عدد أعضاء الأسرة من أربعة أشخاص كحد أدنى.

أن يتراوح عمر الرجال ما بين 18 و60 عاما بينما يتراوح عمر النساء بين 15 و55 عاما.

يجب على النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و55 عاما أن لا يمتلكن أي ممتلكات ذات قيمة أو سجل تجاري بأسمائهن، وذلك لتجنب رفض طلبهن للدعم.

الامتناع عن استغلال أي برنامج حكومي آخر للدعم والمساندة لأن ذلك قد يتسبب في رفض طلب الدعم.

المستندات المطلوبة للتقديم على الرعاية الاجتماعية

لتقديم طلب للحصول على الدعم الاجتماعي في العراق، يجب تجهيز الوثائق التالية: