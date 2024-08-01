طريقة الاستعلام نتيجة الشهادة الازهرية 2204 بالدرجات

أصبح جميع طلاب الشهادة الأزهرية في حالة قلق وتوتر كبير في الثواني الجارية، مع استعلامهم على نتيجة الثالث الثانوي، التي ظهرت بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر، بالإضافة إلى أن ذلك جاء عقب انتهاء المؤتمر التي تم عقده في مشيخة الأزهر، ليتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة، والقيام بفتح الرابط لسهولة استخراج النتيجة والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

تفاصيل نتيجة الشهادة الأزهرية 2024

تم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بنتيجة الشهادة الأزهرية في كافة المحافظات، ليتم عرض أسماء الأوائل في هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى تواصل الإمام الأكبر مع الأوائل شامل القسمين العلمي والأدبي وكذلك ذوي البصيرة والطلاب في غزة، حتى أن نسبة النجاح هذا العام جاءت أعلى من العام الماضي، وعقب انتهاء المؤتمر تمر فتح بوابة الحصول على النتيجة وهي بوابة الأزهر الشريف.

الحصول على نتيجة الشهادة الأزهرية

يمكنك الأن استخراج نتيجة الشهادة الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم التوجه إلى بوابة الأزهر الرسمية عبر الإنترنت.

أو الدخول إلى موقع نتيجة نت الإلكتروني.

مع الإنتقال إلى الصفحة الخاصة بالنتيجة.

القيام بإدخال الرقم القومي للطالب أو الطالب.

ليتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فيما بعد.

النقر على زر “استعلام” أو “بحث”.

حتى تظهر لك نتيجة الشهادة الأزهرية بالدرجات التي تم الحصول عليها.

فتح باب التظلمات اليوم الخميس

بدأ مكتب التنسيق التابع لقطاع المعاهد الأزهرية في استقبال طلبات التظلمات الخاصة بجميع طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، وهي تستمر لمدة شهر كامل، بما يتقدم إليها كافة الطلاب الراغبين في تحسين درجاتهم، وفقًا لرسوم معينة تقوم الجهة المعنية بتحديدها، بحيث يتم إعادة تصحيح المواد مرة أخرى.