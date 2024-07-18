آخر أخبار زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر تعرف على الزيادة من هنا

زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر من ضمن الامتيازات التي تقدمها حكومة الجزائر المواطنين،حيث أكد الرئيس على ضرورة تحسين مستوى المعيشة للمواطن الغير قادر على العمل أو من ذوي الإعاقات ومن ثم تم تحديد مجموعة معينة من الحالات التي تحتاج إلى راتب التقاعد وإضافة قيمة زائدة لمواجهة صعوبة الحياة، كما أنه يتم الاستعلام عن قيمة الزيادة التي تم إضافتها عن طريق موقع وزارة العمل بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الوزارة.

زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر

تمت التوصية من قبل رئيس دولة الجزائر على ضرورة زيادة الرواتب الخاصة بالمتقاعدين والعاطلين عن العمل بهدف الاعلاء بشأن المواطن وزيادة الدخل الخاصة به، وكانت الزيادة كالتالي:

زيادة 1000 دينار للرواتب التي تكون أقل من قيمة 20ألف دينار.

كما أنه تم إقرار الزيادة على الرواتب التي تزيد عن 20 ألف لتكون 800 دينار.

ويتم إضافة نسبة 3٪ من قيمة الراتب لأصحاب الرواتب الأعلى من 50 ألف دينار.

من المقترح أن يتم صرف الزيادة شهريًا وإضافتها لقيمة الراتب الأساسي.

الاستعلام عن الزيادة الجديدة في معاشات التقاعد

للاستعلام عن قيمة الزيادة وموعد الاستلام يتم اتباع الآتي: