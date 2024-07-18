رابط مٌباشر شـغااال سريع نتائج البكالوريا الجزائر 2025 نتيجة الباك في الجزائر موقع الديوان الوطني

قامت وزارة التربية والتعليم في الجزائر بالإعلان عن نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر من خلال موقع الوزارة الرسمي ونال ذلك اهتمام جميع الطلاب لمعرفة نتيجة البكالوريا في الجزائر فمنذ انتهاء امتحانات البكالوريا وجميع الطلاب مترقبون النتيجة ويقومون بالبحث والتساؤل عن كيفية استخراج النتيجة ومتى موعد إعلانها، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة يوم السبت 20 يوليو القادم، وسوف نذكر في المقال كيف يمكن الاستعلام عنها، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية بعد طول انتظار في خلال تصريحات عامة لها منذ ساعات قليلة أنه بعد الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب بشكل رائع الان وتمت المراجعة الدقيقة للامتحانات كاملة وأوراق الطلاب مرة وإثنين لتنتهي المراجعات كاملة، وتعلن التربية الوطنية رسمياً عن ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة في الجزائر لتكون اليوم في ال 18 من شهر جوان الحالي في الساعة الرابعة عصراً.

موعد ظهور نتائج البكالوريا في الجزائر

يمكن الاستعلام عن نتيجة البكالوريا في الجزائر بسهولة عند نزولها و سوف تكون متاحة لجميع طلاب في الجزائر من قبل موقع الوزارة الرسمي فضلا عن موقع فضاء التلميذ، بالإضافة إلى خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف SMS، ومن المقرر والمتوقع أن يكون موعد ظهور النتيجة يوم السبت 20 يوليو في تمام الرابعة عصراً، من سوف يتم الاستعلام عنها وفقاً لبعض التفاصيل.

الاستعلام عن نتيجة شهادة البكالوريا 2024 الجزائر

يتهافت جميع الطلاب و أولياء الأمور لمعرفة متى موعد ظهور نتيجة شهادة البكالوريا 2024 في الجزائر ، يمكن الاستعلام عن نتيجة البكالوريا من خلال موقع الوزارة الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

1- الدخول الي موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

2- تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب مع مراعاة التحقق من صحة البيانات.

3- تحديد الولاية التي ينتمي إليها الطالب، وحل المعادلة الرياضية التي تظهر لك بشكل صحيح.

4- النقر على عرض النتيجة.

5- سوف تظهر النتيجة بالتفصيل أمامك على الشاشة.

ويمكن لجميع الطلبة والطلاب في جميع الولايات خلال الساعات القليلة القادمة إمكانية الإستعلام عن نتائج الصف البكالوريا الجزائري بشكل سهل من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي والبحث عن النتيجة برقم التسجيل.