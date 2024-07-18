تعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق وتفاصيل صرف الزيادة الجديدة

تعتبر رواتب المتقاعدين أحد أهم مصادر الدخل الحيوي للأفراد الذين قضوا مدة خدمتهم، فتساعد بشكل كبير على سد احتياجاتهم الأساسية وتلبية ما يحتاجونه من رعاية صحية، وتبعا للتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم فتم إطلاق مبادرة جديدة لزيادة رواتب المتقاعدين ولكن بشروط، وفي السطور التالية سوف نتعرف على شروط صرف الزيادة الجديدة وموعد صرف رواتب المتقاعدين في هذا الشهر.

تفاصيل صرف الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين

صرحت وزارة المالية العراقية بنفيها لوجود أي زيادة في رواتب المتقاعدين، كما أشارت أن الأخبار المتداولة بشأن وجود زيادة ليس لها أي أساس من الصحة، وفي حالة وجود أي زيادات سيتم الإعلان عن ذلك.

كما صرحت وزارة المالية أنه تم صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو في يوم واحد من الشهر، ومن المقرر صرف معاشات شهر أغسطس في يوم واحد من الشهر الموافق يوم الخميس دون وجود تبكير أو تأخير للميعاد.

كما طالبت المواطنين بتحري الدقة للأخبار المتداولة وأنه في حالة وجود أي خبر أو موضوع يتم تداوله في الوزارة سيتم الإعلان عنه.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

صرحت وزارة المالية العراقية أنه يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال رابط الموقع الخاص بها عن طريق القيام بالتالي: