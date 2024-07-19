موقع ملازمنا للاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي موقع نتائجنا 2024 في العراق الدور الاول عموم المحافظات

يتساءل العديد من الطلاب عن نتائج السادس الاعدادي موقع نتائجنا 2024 خلال الساعات الأخيرة وذلك منذ أعلنت الوزارة انه سيتم الإعلان عن هذه النتائج من خلال موقع نتائجنا، وينتظر العديد من الطلاب النتائج منذ أن أنهى الطلاب اختباراتهم، ومن المقرر ظهور هذه النتائج خلال الأيام القادمة وذلك بعد الانتهاء من تصحيح كافة الأعمال الامتحانية، وسوف نوضح عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عنها إلى جانب خطوات الاستعلام عنها.

نتائج السادس الاعدادي موقع نتائجنا 2024

سيتم رفع نتائج السادس الاعدادي موقع نتائجنا 2024 خلال الأسبوع القادم حيث أعلنت الوزارة أن تم الانتهاء من بعض المواد الدراسية، وهي مادة التربية الاسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والاحياء والفيزياء”وأشارت أنه يتبقى مادة دراسية لم ينتهي من تصحيحها بعد وهي مادة الكيمياء، ومن المقرر رفع هذه النتائج بعد اعتمادها من قبل الوزارة.

ومن المتوقع أن تكون النتائج مرتفعة عن السنوات السابقة وهذا يعكس المجهود الذي بذلته الوزارة في رفع المستوى التعليمي للطلاب.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي موقع نتائجنا 2024

يعد موقع نتائجنا الموقع الرسمي المخصص لإعلان النتائج الدراسية الهامة مثل الثالث المتوسط، السادس الاعدادي، وغيرها، ويتاح للطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي موقع نتائجنا 2024 من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية:

ادخل على موقع “ نتائجنا “.

أو موقع نتائج الامتحانات العراق.

اختر نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الاول.

حدد المحافظة التي ترغب في تنزيل النتائج الخاصة بها.

اضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة أمامك.

حدد اسم المدرسة الخاصة بالطالب.

قم بتنزيل ملف المدرسة بالكامل في صورة ملف.

قم بالبحث عن اسم الطالب بالكامل أو الرقم الامتحاني الخاص به للوصول إلى النتيجة.

يمكنك طباعة النتيجة من أجل الاحتفاظ بها.

من خلال هذه الخطوات السابقة يمكنك الاستعلام عن نتيجتك وسوف تتمكن من الاطلاع عليها بشكل مفصل.