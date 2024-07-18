بعد صرف رواتب شهر يوليو للموظفين الوزارة تنفي اضافة 1000 جنية على الرواتب!!

تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الاخيرة الماضية الكثير من الاخبار حول حقيقة زيادة رواتب شهر يوليو 1000 جنيه وذلك ما نفته وزارة المالية المصرية وأكدت عبر صفحتها الرسمية أنه لا توجد زيادات جديدة على رواتب شهر يوليو 2024 ، كما أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف رواتب شهر يوليو ، وشددت وزارة المالية المصرية على جميع الموظفين والعاملين بشتي المصالح الحكومية ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها وعدم إثارة البلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حقيقة زيادة رواتب شهر يوليو 1000 جنيه

أعلنت وزارة المالية في بيان لها مؤخرًا عن عدم صحة الأخبار المنتشرة حول زيادة رواتب شهر يوليو 2024 ، وأن الزيادة الاخيرة التي تم الإعلان عنها خلال شهر أبريل الماضي تم صرفها خلال الشهور الأخيرة الماضية وقد تم رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين في القطاع الحكومي خلال الشهور الاخيرة الماضية وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتوجيه الدعم للمواطنين للمساندة في تحسين الحالة المعيشية للمواطن.

موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024

بعد التأكد من حقيقة زيادة رواتب شهر يوليو 1000 جنيه يتساءل الكثير من العاملين والموظفين بمختلف قطاعات الحكومة المصرية عن موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024 وذلك يوم الخميس القادم الموافق الثامن عشر من شهر يوليو 2024 وذلك حيث تم تبكير موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024 وفق توجيهات وزارة المالية المصرية ، ويستمر صرف رواتب شهر يوليو 2024 لمدة 5 أيام متتالية.