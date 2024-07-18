هتاخدها في ثواني.. طريقة التقديم على طلب التجنيس في السعودية مع الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية

تسعى الحكومة في المملكة العربية السعودية على أن تسهل العديد من الأمور على المواطنين بناء عليه قد أوضحت طريقة التقديم على طلب التجنيس في السعودية في وهذا الأمر يعتبر مفيد لشريحة كبيرة جدا من المقيمين من جنسيات مختلفة غير الجنسيه السعوديه حيث يتم هذا الأمر بشكل إلكتروني عبر الدخول على بوابة أبشر للخدمات السعودية، وفي هذا الموضوع ومن خلال السطور القادمة له سوف نتعرف معا على كل التفاصيل لطريقة طلب التجنيس والشروط اللازمة لهذا الأمر.

طريقة التقديم على طلب التجنيس في السعودية

لقد أوضحت الحكومة في المملكة العربية السعودية التفاصيل ورابط التقديم للحصول على الجنسيه السعوديه اون لاين كالتالي:

أولا يتم الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية من هنا.

ثانيا العمل على تسجيل الدخول باستخدام الحساب أو إنشاء حساب جديد لمن لا يمتلك حساب على أبشر.

ثالثا يتم الضغط على أيقونة خدمات الأفراد ويتبع هذا بالانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

رابعا يتم الضغط على خدمة التجنيس.

خامسا يتم إدخال كافة البيانات اللازمة لهذا الأمر وإرفاق المستندات المطلوبة والضغط على ايقونة إرسال الطلب وبذلك تم التقديم بنجاح.

الشروط اللازمة للحصول على الجنسية السعودية

هناك بعض الشروط الواجب توفرها للحصول على الجنسيه كالتالي: