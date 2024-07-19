خلي أولادك يتسلوا في الإجازة.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 بجودة HD

يهتم العديد من الأهالي بتنزيل قنوات تعرض أفلام كرتون، ولكن يشعرون بالقلق من اختيار قناة معينة يشاهدونها أبنائهم وتعرض محتوى لا يحافظ على القيم الدينية، لذلك في المقام الأول بالنسبة لهم يكون هو البحث على قناة تعرض محتوى يناسب عادات و تقاليد المجتمع العربي، لذلك قناة طيور الجنة هي أفضل القنوات التي تعلم الأطفال العديد من الأمور الدينية وأيضًا تقدم برامج لاكتشاف مواهبهم، كما تعرض القناة مجموعة من الأغاني التي أصبح يرددها كل طفل عربي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الفضائية التي تعرض برامجها على مدار اليوم دون أي تشويش في الإشارة أو انقطاع للبث، لذلك قامت الفترة الماضية بتغيير ترددها إلى التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يمكنك ضبط تردد القناة الجديد على القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الخاص بالقناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

ما هي أهم برامج قناة طيور الجنة الجديدة 2024؟

تعرض قناة طيور الجنة مجموعة من البرامج التي أصبح ينتظرها كل طفل بفارغ الصبر، وهذه البرامج كما هي متمثلة على النحو التالي:

برنامج على الهوا سوا.

برنامج صوتك كنز.

برنامج طيور الخير.

نشرة أخبار الدار.

برنامج اشكال والوان.

برنامج ست البيت الصغيرة.

مميزات قناة طيور الجنة

تقدم قناة مجموعة من المميزات الغير متوفرة في قنوات الأطفال الأخرى، من بينها عرض المحتوى الذي لا يخل بالقيم الإسلامية، وتقديم نصائح مهمة للأطفال، تعليم الأطفال مجموعة من المهارات التي يحتاجون لها، وذلك من أجل الانخراط داخل المجتمع، بالتالي تسهل عليهم عملية التواصل مع المجتمع الخارجي.