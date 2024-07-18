Salah Addin الموسم الثاني.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي موعد الحلقة الأولى عبر قناة الفجر الجزائرية HD

من أهم المسلسلات التاريخية التي أنتجتها تركيا مؤخرا مسلسل فاتح القدس صلاح الدين الايوبي الذي يقوم ببطولته النجم اوغور غونيش ويجسد به دور القائد المسلم الذي هزم الصليبيين وكسر شوكتهم وانتزع منهم المدن الاسلامية التي احتلوها لسنوات وأهمهم مدينة القدس هذه المدينة التي تحمل قيمة ومكانة خاصة لدى العرب والمسلمين، وقد تم عرض ثمانية وعشرون حلقة من المسلسل انتهى بهم الجزء الاول واعلنت الشركة المنتجة عن جزء ثاني سيصور قريبا لاستكمال النجاح الجماهيري الذي حققه المسلسل، وسنوضح لكم في هذا المقال موعد عرض الجزء الثاني وكيفية مشاهدة الحلقات مترجمة.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني

خلال الحلقات السابقة من مسلسل صلاح الدين الايوبي تم سرد قصة حياة صلاح الدين الايوبي منذ ولادته وكيف انتقل من عند اسرته الى قصر السلطان نور الدين الزنكي ليترعرع فيه وقد زرع فيه هذا السلطان العادل حب الدين وقدسية الوطن وضرورة تحرير الأراضي المسلمة المحتلة من أيدي الأعداء وبذل الروح في سبيل ذلك وبالفعل يسعى صلاح الدين الى تكوين جيش قوي وتوحيد المسلمين على راية واحدة، وعمل استراتجيات للانتصار بالحروب التي سيخوضها ضد الصليبيين وبالفعل ينجح بفضل ذكائه وحنكته وكفاءته القتالية والسياسية في هزيمتهم وفتح القدس ثم تأسيس الدولة الايوبية، وسيتم استكمال أحداث المسلسل في حلقات الموسم الثاني التي ستبدأ في شهر سبتمبر المقبل.

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني

الجمهور العربي المتابع لمسلسل صلاح الدين الايوبي يمكنهم مشاهدة حلقاته مترجمة من خلال العديد من المواقع الالكترونية مثل اراب سيد وفيديو لاروزا وديلي موشن وغيرها حيث تقوم هذه المواقع برفع الحلقة في اليوم التالي من بثها على شاشة التلفزيون التركي.