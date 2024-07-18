نتيجة الباك 2024 …رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر عبر موقع وزارة التربية الوطنية

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2024،والتي أعلنت وزارة التربية الجزائرية عن الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات الأولى المقبلة، وذلك بعد إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات ومراكز الفحص حتى تكون النتائج متاحة أمام الطلاب بداية من يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2024….

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج البكالوريا 2024، والتي تقدم لها حوالي ما يقرب من 820 ألف مترشح حر ومن المقرر أن يتم اعتماد النتيجة من قبل السيد عبد الحكيم بلعابد والإعلان عن النتائج بشكل رسمي أمام الطلاب برقم التسجيل الخاص بكل طالب والموجود في استمارة الاستدعاء أو إيصال دفع الإستمارة ، كما يمكن للطلاب أيضاً الإستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 دون الحاجة إلى رقم التسجيل من خلال إتباع الخطوات الآتية:

قم بزيارة الموقع الرسمي للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات ـ موقع الباك.

ادخل رقم التسجيل المدون بطلب الإستدعاء .

ثم ادخل الرقم السري للطالب .

واضغط على “استعلام”.

سوف تظهر أمامك النتيجة على الفور.

نتيجة الباك 2024

كما يمكنكم أيضاً الإستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 في جميع الولايات الجزائرية من خلال ارسال رسالة نصية على كود “#567، وسوف يتم الرد على الرسالة بنتيجة الطالب، جدير يالذكر فقد أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن أن نسب النجاح الأولية لهذا العام مبشرة مقارنة بالأعوام الماضية، حيث جاءت نسب نجاح بكالوريا رياضة 71% ، وتقدم وزير التربية الوطنية بأرق التهاني للطلاب الناجحين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق.