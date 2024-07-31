في عموم المحافظات .. استخرجها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024 بخطوات رسمية 

تم الإعلان مؤخرًا عن رابط استعلام نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2024 في العراق عبر موقع نتائجنا، يمكن لجميع الراغبين في تقديم اعتراض على النتيجة أو من لديهم شكوك بشأن صحتها القيام بذلك من خلال هذا الرابط، ظهرت نتائج الاستعلام أولاً في محافظة نينوى ومن ثم في باقي محافظات العراق، تم توفير الرابط من قبل الوزارة لتسهيل عملية تقديم الاعتراضات للطلاب وأولياء الأمور. يمكن الاطلاع على خطوات استعلام الاعتراضات بالتفصيل من خلال هذا المقال.

رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024

تُعلن وزارة التربية العراقية عن رابط للاستعلام عن نتائج الاعتراضات الخاصة بالصف الثالث المتوسط لعام 2024 على موقع نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى نتائجنا الرسمية عبر الموقع الإلكتروني أو موقع وزارة التربية العراقية.

ستظهر لك مجموعة من الخيارات، انقر على نتائج الاعتراضات.

ضع الرقم الذي يمثل مكان جلوس الطالب في الخانة المناسبة.

عليك تحديد المحافظة التابع لها.

عندما تضغط على هذا الرمز ستجد الاستعلامات، اضغط عليه وستظهر لك النتائج المتعلقة بالشكاوى التي تقدمها وزارة التربية العراقية.

رابط استعلام نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط لعام 2024 على موقع نتائجنا.

يمكن لجميع الطلاب الآن الحصول على نتائج الاعتراضات لامتحان الثالث المتوسط الدور الأول عبر موقع نتائجنا. قامت الوزارة بإطلاق هذا الموقع لتحميل النتائج لجميع المراحل الدراسية ومن ضمنها إمكانية الاعتراض، يمكننا الآن الاستعلام عن نتيجة الاعتراضات من خلال بعض الخطوات البسيطة.