“ننشُـر” حقيقه زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر 2024 حسب صندوق التقاعد وخطوات الاستعلام عن القيمة الجديدة للأجور

ما هي حقيقه زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر 2024 وكم نسبة الزيادة تبعًا لما صدر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية؟ حيث تعمل الجهات المختصة على تعزيز مستوى الحياة الاجتماعية للمتقاعدين من خلال زيادة الأجور للمتقاعدين وتوفير المساعدات المالية في ظل غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذلك تحقيقًا للاكتفاء الذاتي على شرط أن يكون عمر المتقاعد لا يقل عن 60 عامًا، مع الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي وسداد كافة الرسوم المطلوبة.

حقيقه زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر 2024

بالبحث حول حقيقه زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر 2024 تبين أن الزيادة قد وصلت إلى 300% بالنسبة لبعض الفئات تبعًا للقرارات الصادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كما هو موضح بالتالي:-

زيادة المعاشات بقيمة 1,000 دينار جزائري للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشًا شهريًا أقل من 20,000 دينار جزائري.

زيادة المعاشات بمبلغ 800 دينار جزائري للمتقاعدين أصحاب الدخل المتوسط، الذين يتقاضون معاشًا شهريًا أكثر من 20,000 دينار جزائري.

زيادة المعاشات بنسبة 3% للمتقاعدين من إجمالي معاشاتهم لذوي الدخل الذي يتراوح بين 50,000 و80,00.

زيادة المعاشات بنسبة 2% للمتقاعدين من إجمالي معاشاتهم للذين يبلغ دخلهم الشهري 80,000 دينار جزائري.

الاستعلام عن أجور المتقاعدين في الجزائر 2024 بالزيادة

للتأكد من حقيقه زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر 2024 يجب الاستعلام إلكترونيًا من خلال موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية عبر اتباع ما يلي من خطوات: