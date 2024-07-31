في عموم المحافظات .. استخرجها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024 بخطوات رسمية 

رابط نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024،أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن توفير رابط نتيجة الثانوية العامة اليمن لعام 2024، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن درجاتهم بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في مؤتمر صحفي يعقده وزير التعليم قريبًا، وسيتم الكشف خلاله عن نسبة النجاح والرسوب بالإضافة إلى الطلاب المتفوقين، وسنوضح فيما يلي كيفية الاستعلام عن النتائج.

رابط نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024

للحصول على نتائج الثانوية العامة في اليمن، يجب عليك زيارة موقع النتائج moe-ye.net عند تفعيله، ثم اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم في اليمن.

قم بالدخول على قائمة خدمات الوزارة.

قم باختيار الأمر نتيجتي.

اختر خيار النجاح في الثانوية العامة عام 2024.

اختر الفرع الذي ينتمي إليه الطالب، سواء كان علميًا أو أدبيًا.

اكتب اسم الطالب في المساحة المخصصة له.

قم بكتابة رقم جلوس الطالب.

قم بالضغط على كلمة عرض النتيجة.

ما هو رابط استخراج النتيجة لعام 2024

للحصول على نتائج الثانوية العامة اليمنية لعام 2024 بشكل مفصل ودقيق، يمكنك اتباع التعليمات الموسعة التالية: