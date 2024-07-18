اعرف الان من هو الفائز في مسابقة الحلم مع مصطفي الاغا لشهر يوليو 2024

ينتظر العديد من المواطنين الإعلان عن الفائز في مسابقة الحلم، والتي تعتبر واحدة من أبرز وأكبر المسابقات في الوطن العربي وتتميز بالشفافية والنزاهة لهذا السبب، يشترك فيها الكثير من أبناء الوطن العربي، وتعرض المسابقة على قناة أم بي سي بوليود ويقدمها الإعلامي المشهور مصطفى الآغا لذلك، سوف نخبركم في هذا المقال بجميع التفاصيل المتعلقة بالاشتراك ومعرفة اسم الفائز في المسابقة.

اسم الشخص الفائز في مسابقة الحلم لشهر يوليو عام 2024

أعلنت إدارة مسابقة الحلم تحت إشراف الإعلامي الشهير في الوطن العربي مصطفى الآغا أنه تم إجراء السحب على الجائزة الخاصة بشهر يوليو بقيمة 100 ألف دولار يوم السبت الماضي الموافق السادس من يوليو 2024 عند الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، اما عن اسم الفائز فهو ابراهيم غوث بخش.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم

توجد أرقام متعددة تم الإعلان عنها من قبل منظمي مسابقة الحلم، وهي المسابقة الأكثر شهرة في العالم العربي، ويمكن لأي شخص تتوفر فيه شروط الاشتراك ويزيد عمره عن 18 عامًا المشاركة من خلال الأرقام التالية:

الاشتراك عبر الرقم 6070 من الإمارات العربية المتحدة.

رقم التسجيل في المسابقة بالمملكة العربية السعودية هو 650444 لشبكة موبايلي.

الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الكويت يتم عن طريق الاتصال على الرقم 4141 عبر GSM.

يمكن للمشتركين من العراق الاتصال على الرقم 2770 الخاص بشركة زين للاشتراك.

يمكنك الانضمام إلى المسابقة في مصر عبر الاتصال بالرقم 95458 لشبكة فودافون أو الرقم 98880 لشبكة أورنج.

الاشتراك من الأردن عبر الرقم 94099 لجميع الشبكات.

اسماء الفائزين في مسابقة DREAM لشهر يوليو

يرغب الكثير من المواطنين أيضا في معرفة أسماء الفائزين في مسابقة الحلم للشهر السابق، وقد جاءت الأسماء المعلنة على النحو التالي: