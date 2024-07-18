يا لولو وين راح سنك !؟ .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 تابع أقوى برامج لولو وميدو المميزة الشقية

حاز تردد قناة وناسة الجديد 2024 على أعلى نسب مشاهدة خلال الساعات الأخيرة ولهذا ترقب العديد من الأهالي البحث عن التردد الجديد لاستقبال القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم بسهولة، وتعد قناة وناسة الفضائية من أبرز القنوات للأطفال، ورغم أنها لم تظهر إلا من خلال فترة قليلة حيث نجحت في أن تكون جزءًا من كل منزل مصري وعربي يضم أطفالًا، وأصبحت قناة وناسة الخيار الأول للأطفال بفضل قدرتها على كسب ثقة أولياء الأمور الذين يشعرون بالأمان عند ترك أطفالهم أمام شاشتها، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج المميزة التي تشمل الأغاني التعليمية والترفيهية، والألعاب، والمحتوى التعليمي، مما جعلها وجهة مفضلة للأطفال في جميع أنحاء المنطقة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يتميز تردد قناة وناسة الجديد 2024 بالبساطة وسهولة الاستقبال على كل من القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، مما يتيح للجميع تنزيلها على أجهزتهم بسهولة، بالإضافة إلى أنها من القنوات المجانية التي لا تتطلب اشتراكات مدفوعة، إذ يكفي إدخال التردد الصحيح لاستقبال القناة.

ويعمل القائمون على القناة على تحديث التردد باستمرار لضمان وصولها إلى أكبر عدد من الأطفال في مختلف أنحاء الوطن العربي بأفضل جودة في الصوت والصورة، مما يجعل متابعة القناة تجربة مريحة للجميع، وتقدم القناة مجموعة مميزة من الأغاني التي تحمل كل منها قيمة وفائدة حقيقية يتعلمها الطفل بأسلوب ممتع وبعيد عن الطرق التقليدية في التعليم والتدريس.

ويتمثل ترددها من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 11470.

معدل الترميز، 27500.

الاستقطاب، رأسي.

معامل تصحيح الخطأ، 5/6

أبرز مميزات قناة وناسة 2024

تتميز قناة وناسة 2024 بالعديد من المميزات التالية، ومنها مايلي: