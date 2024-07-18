موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي 2024 في العراق وطريقة الاستعلام عنها

اهتمت وزارة التربية في العراق بإعلان نتائج الصف السادس الإعدادي عام 2024، وذلك بعد الانتهاء القريب من عمليات التصحيح والمراجعة النهائية في جميع المراكز التعليمية، وسيقوم الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية باعتماد النتائج ليتم نشرها على الموقع الرسمي للوزارة لتمكين الطلاب من الاستعلام عنها باستخدام الرقم السري بالإضافة إلى ذلك، ستنشر النتائج على موقع “نتائجنا” ليتمكن الطلاب من تحميلها بصيغة PDF على أي جهاز نقال، وسنتعرف على المزيد من التفاصيل فيما يلي.

نتائج السادس الإعدادي 2024 في العراق

تشير جميع التوقعات الحالية إلى أن نسبة النجاح بين طلاب الصف الأخير من التعليم الأساسي في هذا العام ستشهد زيادة ملموسة مقارنة بالعام الدراسي الماضي، خاصة وأن الامتحانات لم تكن صعبة، وقد أكدت الوزارة والطلاب على ذلك من المتوقع إصدار نتائج السادس الإعدادي في العراق في جميع المحافظات خلال الأسبوع القادم أو في بداية الأسبوع الأول من شهر أغسطس كحد أقصى خصوصا وأن عملية تصحيح الامتحانات توشك على الانتهاء.

موعد نتائج الصف السادس الإعدادي عام 2024 في العراق

في الفترة الأخيرة تداولت العديد من الأخبار التي تشير إلى قرب إعلان نتائج السادس الإعدادي، وأفاد البعض بأن النتائج ستعلن في نهاية هذا الشهر وهو شهر يوليو، لكن نظرا لهذه الشائعات اضطرت وزارة التربية في العراق إلى توضيح الأمور المتعلقة بهذه الأخبار، وأكدت الوزارة أن عمليات التصحيح بدأت في الثامن من يوليو الذي صادف يوم السبت وما تزال عملية التصحيح جارية في جميع المحافظات ولم تنته بعد.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي 2024

أتاحت وزارة التربية العراقية الرابط الرسمي نتائج السادس الإعدادي 2024 لكلا الفرعين الأدبي والعلمي، وهي كالآتي: