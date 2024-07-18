لأفضل البرامج الترفيهيه.. نزل تردد قناة بطوط للاطفال 2024 بأعلى جودة على الأقمار الصناعية وسلى أطفالك

قناة بطوط هي واحدة من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال والتي حققت شهرة واسعة في العالم العربي وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار، وتسعى لتقديم محتوى ممتع وآمن يساعد في تنمية مهاراتهم وتعزيز قيمهم الأخلاقية ومن بين البرامج التي تقدمها قناة بطوط، نجد الرسوم المتحركة، والمسلسلات الكرتونية، والأفلام التعليمية، والأغاني المخصصة للأطفال، بالإضافة إلى البرامج التي تشجع على القراءة والتعلم وتعتمد القناة على محتوى عالي الجودة يتماشى مع القيم الثقافية والاجتماعية في العالم العربي.

مميزات قناة بطوط للأطفال

تقدم القناة باقة واسعة من البرامج التي تشمل أفلام الكرتون، والمسلسلات، والبرامج التعليمية، والأغاني، والعروض الترفيهية، وذلك لضمان متعة وفائدة للجميع.

تعرض برامج القناة بجودة عالية (HD) لضمان تجربة مشاهدة ممتعة.

تهتم القناة بتقديم محتوى هادف يثري مهارات الأطفال وينمي قدراتهم، مع التركيز على القيم الإيجابية مثل الصداقة والتعاون والاحترام.

تحرص القناة على تقديم محتوى آمن للأطفال، خالٍ من أي مشاهد عنيفة أو غير مناسبة.

تتيح القناة فرصة التفاعل مع الأطفال من خلال المسابقات والفعاليات المختلفة.

تردد قناة بطوط للاطفال 2024

يمكنك تنزيل تردد قناة بطوط على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات وذلك من خلال معرفة الترددات الآتية :

على النايل سات

التردد: 11494.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

عرب سات