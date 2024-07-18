خلال ساعات.. نتائج البكالوريا الجزائر 2024 بالرقم السري عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

كشف وزارة التربية الوطنية عن موعد ظهور نتائج البكالوريا الجزائر 2024 ولذلك نجد أن هناك بحث مرتفع عن رابط النتائج، يترقب الطلاب بلهفة وشوق ظهور النتائج لمعرفة نسبة النجاح لأن الكثير من الطلاب يخططون لمستقبلهم ولن يتركون أي مجال للتراجع وأن مرحلة البكالوريا هي بداية الطريق لتحقيق النجاحات والانجازات في الحياة العلمية والعملية، اجتهد الطلاب كثيراً على مدار العام الدراسي وسجلت الوزارة أعلى نسب من الحضور على مستوى جميع الولايات،

وتعتبر نسب الحضور أعلى 10% عن العام الدراسي الماضي، ومع زيادة عدد الطلاب ترتفع مؤشرات النجاح للأعلى وخاصةً بعد حالة الاستقرار التي شهدها العام الدراسية، بتوجيهات وزارة التربية والتعليم، بعد انتهاء الأزمة الأخيرة وباء كورونا، اليوم نكشف لكم التفاصيل حول موعد إعلان نتائج البكالوريا الجزائر 2024.

نتائج البكالوريا الجزائر 2024

أصدرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بيان رسمي يفيد موعد عقد المؤتمر الصحفي لاعتماد نتائج البكالوريا اليوم الموافق 18 من جويلية 2024، ومن المقرر أن يقام تلك المؤتمر في مقر الوزارة المرادية وتحديداً في تمام الساعة 2.30 ظهراً، وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي يتم الكشف عن النتائج ورفعها إلكترونياً في تمام الساعة الرابعة مساءً، على أن تتوفر النتائج عبر موقع فضاء الأولياء وموقع وزارة التربية الوطنية ومن خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

خطوات الإطلاع على نتائج البكالوريا الجزائر 2024

لن تستغرق عملية الاستعلام عن النتائج سوى القليل من الوقت لتظهر بشكل كامل درجات ومعدلات نجاح كسب كل فرع العلمي أو الأدبي، وهذا ما جعل الوزارة توفر رابط إلكتروني مفعل دون أن يشعر الطلاب بأي عبء وكل ما يجب القيام به الطالب الآن اتباع ما يلي: