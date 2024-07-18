“جوعانة جوعانة” تردد قناة وناسة كيدز 2024 الجديد على النيل سات والعرب سات وخلي لولو مع أولادك طوال اليوم

عبر تردد قناة وناسة كيدز يمكن الوصول إلى تلك القناة الفضائية التي تعرض العديد من الأغاني والأناشيد والبرامج المتنوعة التي تستهدف الأطفال من عمر عام، ويُجدر بالذكر أن أول مرة بُث محتوى القناة كان في 3 يوليو 2007 عبر حفل غنائي كبير برعاية الفنان راشد الماجد، بصحبة عدد من الإعلاميين والصحافيين والفنانين والصحافيين، ومنذ ذلك الوقت واستطاعت القناة جذب الملايين من المشاهدات واستطاعت تجميع قاعدة جماهيرية كبيرة جداً في الوطن العربي بل والعالم كله.

تردد قناة وناسة كيدز

يمكن الاطلاع على أحدث تردد قناة وناسة كيدز 2024 على كلٍ من النايل سات والعرب سات عبر التالي من نقاط:

أحدث تردد قناة وناسة كيدز على النايل السات: التردد: 11430. الاستقطاب: عمودي (v). القمر الصناعي: نايل سات. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. الجودة: SD.

أحدث تردد قناة وناسة كيدز على العرب السات: تردد القناة: 11270. الاستقطاب: عمودي v. القمر الصناعي: عرب سات. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4. الجودة للقناة: HD.



تردد قناة وناسة كيدز

عبر تردد قناة وناسة كيدز يمكن الاستماع إلى أغاني لولو وميدو والعديد من الأناشيد والأغاني للأطفال، والتي تعد من أجمل القنوات انتشارًا بين صغار السن في الوقت الحالي، حيث تعتمد على شخصية كرتونية تدعى لولو بجانب بعض الشخصيات الأخرى الاستثنائية، ويمكن الاطلاع على أجمل وأكثر أغاني تلك القناة رواجًا بس الأطفال: