1000 ريال.. حقيقة زيادة رواتب الموظفين والمدنيين العسكريين فى السعودية وموعد صرف شهر يوليو 2024

في الساعات الأخيرة، تزايدت تساؤلات المواطنين حول صحة الأخبار المتداولة بشأن صدور أمر ملكي يقضي بزيادة قدرها 1,000 ريال سعودي كحد أدنى على رواتب الشهر القادم للموظفين العسكريين والمدنيين ويأتي انتشار هذه الأخبار بالتزامن مع اقتراب موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024، وإعلان وزارة المالية السعودية عن تأخير موعد الصرف واستجابة لتساؤلات المواطنين، أصدرت وزارة المالية بيان توضيحي يتضمن كافة الإجابات.

تفاصيل رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في السعودية

أعلنت وزارة المالية السعودية أنه سيتم تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024 نظرا لتزامن موعد الصرف المعتاد مع إجازة أسبوعية رسمية وهي يوم السبت وأوضحت الوزارة أن الموعد الجديد لصرف الرواتب سيكون يوم الأحد 28 يوليو 2024 بدل من يوم السبت 27 يوليو 2024، كما أكدت الوزارة أنه سيتم صرف الرواتب بدون أي زيادات جديدة.

زيادة 1,000 ريال على رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين

أكدت وزارة المالية السعودية نفيها للأخبار المتداولة حول صدور أمر ملكي يقضي بصرف زيادة قدرها 1,000 ريال سعودي على راتب الشهر القادم للموظفين المدنيين والعسكريين وأوضحت الوزارة أنه لا يتم صرف أي زيادات على رواتب الموظفين إلا بأمر ملكي، وأنه لم يصدر أي أمر من خادم الحرمين الشريفين بهذا الخصوص وأكدت الوزارة أنه في حالة صدور أي أمر ملكي بصرف زيادة على الرواتب، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الوزارة.

إجراءات تحقيق التنمية المستدامة

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى رفاهية المواطنين وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة على المستوى العالمي وتشمل هذه الإجراءات: