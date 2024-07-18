“بالخطوات” رابط التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 والشروط المطلوبة للحصول على الوظائف عبر www.douane.gov.dz

رابط التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 التي أتاحتها هيئة الجمارك لتوفر للشباب وظائف مرموقة في الجمارك بحيث يتمكن الشاب من الإنفاق على نفسه وأسرته ويوفر لنفسه حياة كريمة يتوافر فيها كل ما ينقصه، والوظائف التي توفرها الهيئة مرموقة لذلك يسعى كل الشباب إلى التقديم فيها.

رابط التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

يمكنك التقديم على الوظائف من خلال الذهاب إلى رابط التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024، ويتوافر في تخصصات مختلفة كالتخصصات التقنية والإدارية، ويمكنك للشباب والمواطنين التسجيل للحصول في أفضل أماكن التوظيف في الجزائر ألا وهي هيئة الجمارك، وفيما يلي خطوات التسجيل:

اذهب إلى موقع المديرية العامة للجمارك بالجزائر .

. بعد ذلك سجل الدخول على الموقع.

ثم اختار “قسم الجمارك” من القائمة الرئيسية.

ابدأ في البحث عن إعلانات التوظيف.

بعد ذلك اضغط على “توظيف”.

ثم املئ الاستمارة الخاصة بالتقديم في المسابقة من خلال كتابة البيانات المطلوبة ورفع الأوراق على الموقع.

بعد الانتهاء من كل الخطوات السابقة اضغط على “إرسال الطلب” ليتم إرساله من قبل الهيئة.

شروط التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية

بعدما أدرجنا رابط التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 نوضح لك الشروط التي وضعتها هيئة الجمارك من أجل قبول المواطنين في الوظائف المعروضة: