لينك استخراج نتائج السادس الاعدادي السليمانية دور أول 2024 العراق

صرحت وزارة التربية العراقية عن اعتماد نتائج الصف السادس الإعدادي المهني، منذ ساعات قليله ازدادت معدلات البحث الإلكتروني من قبل الطلاب وأوليا الأمور بحثا عن الاستعلام عن نتائجهم، مع انهم قد أدوا جميع الامتحانات إلا أنها لم يتم الإعلان عنها، من خلال هذا الموضوع سنزف لكم بشري سارة تدخل حاله من الفرح والسرور علي جميع الطلاب المقيدين بالصف السادس الإعدادي بانه قد تم اعتماد نتائجهم من قبل وزير التربية العراقية، تم أيضا رفعها علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية الإلكتروني، ذلك لان هذه السنه الدراسية تعد نقطة هامه في مستقبل كل طالب مقيد بها، سنسرد لكم عدة إجراءات بسيطة علي علي جميع الطلاب فعلها لكي يستعلموا عن نتائجهم إليكم التفاصيل الآتية.

الآن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي المهني 2024

اعتمدت وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس الإعدادي بجميع محافظات الجولة، بالرغم من منذ ساعات قليله كان يترقب جميع الطلاب المقيدين بهذا الصف نتائجهم مع الاصطحاب بالخوف والقلق، من خلال هذه السطور سنوضح لكم عدة خطوات من اجل الحصول علي النتيجة إلا وهي:

أولا: يجب علي الطالب زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية الإلكتروني.

ثانيا: انتقل بعد ذلك إلي أيقونة الخدمات التعليمية.

ثالثا: انقر علي زر الاستعلام عن النتائج.

رابعا: يجب تحديد الصف الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته.

خامسا: ادخل اسم الطالب، الرقم الامتحاني بطريقة صحيحة.

أخيرا: ثم انقر علي زر عرض النتيجة، انتظر ثواني، سيتم إظهار النتيجة علي الفور.

رفع اعتراضات نتائج السادس الاعدادي في العراق

وبعد أن يتم رفع النتائج الخاصة بالصف السادس الإعدادي، تبدأ بعدها مباشرة مرحلة الإعتراضات التي يتقدم إليها العديد من الطلاب الراغبين في تحسين درجاتهم مرة أخرى، وفقًا لرسوم معينة يتم دفعها.