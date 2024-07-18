كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل خطوة بخطوة لحد الإستلام

تعتبر بطاقة الرقم القومي من أبرز وأهم الوثائق التي لا يمكن الإستغناء عنها من قبل المواطنين، حتى أنها تمثل الإثبات الشخصي للمواطن متضمنة بياناته من الاسم ومحل الإقامة وتاريخ الميلاد، وعليه فأن ملايين المواطنين كل يوم يرغبون في استخراج هذه البطاقة، أو القيام بتجديدها، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتجديد بطاقة الرقم القومي الخاص بالمواطنين، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة مصر الرقمية في بداية الأمر.

بعدها يُرجى تحديد قسم الأحوال المدنية.

مع النقر على زر “الخدمات الرئيسية.

وعندها ستتمكن من إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر.

اختيار “بطاقة الرقم القومي”.

مع النقر على زر “الخدمة”.

بحيث تتمكن من تدوين المعلومات الخاصة بالمواطن.

إدخال الرسوم المعنية بطلب التجديد.

التأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها.

الموافقة على الشروط.

ليتم النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

وبعد فترة من الوقت ستتمكن من استلام البطاقة بعد التعديل.

إجراءات تجديد بطاقة الرقم القومي

وأكدت وزارة الداخلية متمثلة في الأحوال المدنية، أنه يشترط عند تجديد بطاقة الرقم القومي، إحضار بعض الوثائق الرسمية مطابقة للبيانات المسجلة في السجل المدني، ومن بينها صورة وثيقة الزواج في حالة تغيير الحالة الاجتماعية أو الطلاق، كذلك تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي ونسخة من شهادة الميلاد للشخص الراغب في التجديد، مع تقديم عقد إيجار أو تمليك أو إيصال مرافق إذا رغبت بتعديل محل الإقامة.