“بعد النجاح الباهر”.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل ارطغرل والقنوات الناقلة 2024

يتساءل عدد كبير من عشاق الدراما التركية عن مواعيد عرض مسلسل ارطغرل بعد النجاح الباهر الذي حقق المسلسل في الوطن العربي وفي العالم بأكمله، وتدور أحداث المسلسل حول والد عثمان وهو مؤسس الدولة العثمانية التي كان من خلالها يريد أن يوحد المسلمين حول العالم، وقد مرت قبيلة أرطغرل بالعديد من الصراعات والحروب، وتصدى للمغول والصليبيين، وقضى على الأعداء، لذلك هناك عدد كبير من محبي المسلسلات التاريخية يرغبون في مشاهدة المسلسل خاصة أن أحداث مبنية على أحداث حقيقة.

مواعيد عرض مسلسل أرطغرل 2024

تختلف مواعيد عرض المسلسل حسب القناة، حيث أن على قناة TRT One من أبرز القنوات التركية التي تقوم بعرض المسلسل كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، بينما بتوقيت الإمارات العربية المتحدة يتم عرض المسلسل في تمام الساعة العاشرة ونصف مساءً.

بينما يتم عرض مسلسل قيامة أرطغرل على قناة اليرموك والفجر الجزائر كل يوم خميس في تمام الساعة 8 مساءً، وتعاد الحلقة يوم السبت في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت السعودية والقاهرة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات التي نجحت في الحصول على بث المسلسل، وهذا هو تردد القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10922.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان كل أسبوع حلقة جديدة على قناة ATV التركية وهي من القنوات التي تعرض جميع الحلقات الجديدة عبر شاشاتها بشكل حصري، والتي يكون ترددها كما هو متمثل على النحو التالي: