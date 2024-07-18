الذهب يرتفع!.. أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس الموافق 18 من شهر يوليو 2024

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار اليوم الخميس الموافق 18 من شهر يوليو 2024، بالإضافة إلى أن ذلك جاء بعد أن تخطى سعر الـ 3300 جنيه في الفترة القليلة الماضية، ليستقر سعر الذهب من عيار 21 عند 3310 جنيهات للجرام الواحد، وفي السطور التالية نوضح لكم أخر تحديث لأسعار المشغولات الذهبية بحيث يتعرف عليه الجميع.

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 يوليو 2024

وفقًا لأخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 18 من شهر يوليو 2024، وفقًا ما جاء على النحو التالي:-

وصل سعر الذهب عيار 24 نحو 3782 جنيه للبيع، و3760 جنيهًا للشراء.

كذلك فإن سعر الذهب من عيار 22 وصل إلى 3467 جنيه للبيع، بالإضافة إلى أن سعر الشراء بلغ 3446 جنيه.

هذا وأن سعر الذهب من عيار 21 بلغ 3310 جنيهات للبيع، و3290 جنيهًا للشراء.

إضافة إلى أن سعر الذهب من عيار 18 سجل نحو 2837 جنيه بيع و2820 جنيه للشراء.

تحديث سعر الذهب اليوم

وجاء سعر الذهب لباقي الأعيرة، وفقًا لما يلي:-