استعلم الآن.. رابط نتائج التعليم المهني العراق 2024 الدور الاول جميع الفرع عبر موقع نتائجنا

رابط نتائج التعليم المهني العراق 2024 الدور الاول، أخيراً وبعد انتظار دام لفترؤة طويلة تم الكشف رسمياً عن نتائج التعليم المهني في عموم المحافظات العراقية، ومازال هناك الكثير من الطلاب لم تصلها تلك الأخبار، وهذا لأن النتائج تم الإعلان عنها بشكل مفاجئة دون سابق أي أنظار، وأيضاً لأنها ظهرت مبمراً في الساعات الأولى من صباح اليوم، ويعتبر خبر ظهور نتائج التعليم المهني فرحة وسعادة كبيرة للطلاب،

وكشفت الجهات التعليمية المختصة أن هناك ارتفاع ملحوظ في نسب النجاح عن السنوات الدراسية الماضية سواء على محافظة واسط ونينوى وبغداد ومحافظة الديوانية في جميع الفرع الصناعي وسياحة فندقية ومهني، خلال الفقرات التالية نقدم لكم رابط نتائج التعليم المهني العراق 2024 الدور الاول بالخطوات.

رابط نتائج التعليم المهني العراق 2024 الدور الاول

للإطلاع على النتائج الآن عليكم الضغط على هذا الرابط موقع نتائجنا الوزاري. ثم اختيار نتائج التعليم المهني الدور الأول 2024. اختر المحافظة. ثم النقر على زر تنزيل. إعادة الضغط على تنزيل PDF. ثم عرض الملف وتظهر الكشوفات على الفور.

نتائج التعليم المهني العراق الدور الاول 2024

أخيراً تم رفع نتائج التعليم المهني للعام الدراسي 2023-2024، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 19 يوليو 2024 التاسعة صباحاً، حيث اعتماد نتائج الطلاب الدكتور إبراهيم نامس الجبوري في ظل حضور عدة أشخاص من قطاع التربية والتعليمية من مختلف المديريات،

مما قدم سيادة الوزير التهنئة للطلاب الاوائل رائد عباس من فرع الفنون التطبيقية محافظة بغداد والذي حصل على 771 درجة، والطالبة سارة إبراهيم عبدالمنعم من الفرع سياحة والفندقية محافظة نينوى بمجموع 783 والطالب شعلان عدنان جدوع بمجموع 789 الفرع الصناعي محافظة نينوى، وقد تم رفع النتائج كشوفات PDF عبر موقع نتائجنا الوزاري.