طريقة عمل حلوى كيك الباردة بدون فرن بطعم خرافي

تعد الحلويات الباردة بدون فرن هي أبرز الوصفات الرائجة الآن، والتي تبحث عنها الكثير من الأمهات ليتمكنوا من صنعها لأولدهم، وتعد وصفة كيك البسكويت الباردة هي اجمل الحلويات اللذيذه التي يمكن صنعها بدون فرن وإليك الطريقة.
مكونات تحضير كيك البسكويت البارد
- لبن بمقدار 2 لتر.
- نشا بمقدار 1 كوب.
- دقيق ابيض بمقدار ½ كوب مع ضرورة مراعاة أن يكون الدقيق من نوع جيد.
- سكر أبيض بمقدار كوبان إلا نصف
- فانيليا بمقدار 1 ملعقة.
- كاكاو خام بمقدار 3 ملاعق.
- قشطة بمقدار 3 ملاعق.
- زبدة بمقدار 2 ملعقة.
- بسكويت بمقدار ½ كيلو جرام.
مكونات صوص الشيكولاته
- سكر أبيض بمقدار ½ كوب.
- زبدة بمقدار 2 ملعقة.
- لبن بمقدار ½ كوب.
- قشطة بمقدار ½ علبة.
- نسكافيه بمقدار 1 ملعقة صغيرة.
- كريمة الشيكولاته بمقدار علبة أو باكيت.
طريقة تحضير كيك البسكويت الباردة
- نحضر إناء عميق ونقوم بمزج اللبن مع النشا والسكر الأبيض مع مزجها بشكل جيد.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي حتى تمتزج جميع الكتل مع بعضها.
- نقوم برفع الوعاء على نار متوسطة مع الإستمرار في التقليب حتى يتجانس الخليط ويصبح متماسك.
- ثم نقوم بإضافة الزبدة والفانيليا مع الخليط ثم نضيف عليهم القشطة ونستمر في عملية المزج حتى تذوب القشطة بشكل جيد.
- ثم نقوم بتقسيم الجزئين إلى نصفي حيث نضع الكاكاو إلى أحدهما، ونستمر في تسخين الإناء حتى يغلي الخليط و يمتزج ثم نتركه يبرد قليلاً.
- نحضر صينية زجاجية ونقوم بترتيب البسكويت ونضعه في الصينية، ثم نضع عليه طبقة من الكريمة المهلبية.
- ثم ندخل الصينية الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.
- وفي أثناء ذلك يمكننا تحضير صوص الشيكولاته، حيث نحضر إناء كبير، ونضع به اللبن و النسكافيه والكريمة والسكر الأبيض و نقلبهم بشكل جيد.
- ثم نضيف القشطة والزبدة و نرفع الوعاء على نار هادئة حتى يبدأ القوام في التماسك.
- ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.
- وبعدها نخرج صينية الكيك من
- الثلاجة ثم نضيف صوص الشيكولاته.