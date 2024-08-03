طريقة عمل حلوى كيك الباردة بدون فرن بطعم خرافي

تعد الحلويات الباردة بدون فرن هي أبرز الوصفات الرائجة الآن، والتي تبحث عنها الكثير من الأمهات ليتمكنوا من صنعها لأولدهم، وتعد وصفة كيك البسكويت الباردة هي اجمل الحلويات اللذيذه التي يمكن صنعها بدون فرن وإليك الطريقة.

مكونات تحضير كيك البسكويت البارد

لبن بمقدار 2 لتر.

نشا بمقدار 1 كوب.

دقيق ابيض بمقدار ½ كوب مع ضرورة مراعاة أن يكون الدقيق من نوع جيد.

سكر أبيض بمقدار كوبان إلا نصف

فانيليا بمقدار 1 ملعقة.

كاكاو خام بمقدار 3 ملاعق.

قشطة بمقدار 3 ملاعق.

زبدة بمقدار 2 ملعقة.

بسكويت بمقدار ½ كيلو جرام.

مكونات صوص الشيكولاته

سكر أبيض بمقدار ½ كوب.

زبدة بمقدار 2 ملعقة.

لبن بمقدار ½ كوب.

قشطة بمقدار ½ علبة.

نسكافيه بمقدار 1 ملعقة صغيرة.

كريمة الشيكولاته بمقدار علبة أو باكيت.

طريقة تحضير كيك البسكويت الباردة