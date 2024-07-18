“حلمك هيبقى حقيقة” الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من جميع البلدان العربية.. جائزة 1,000,000$ بين ايدك

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع الأرقام الخاصة بكل دولة وموعد السحب وغيرها من التفاصيل الأخرى ستعرفها معنا في هذا المقال، فمسابقة الحلم من أشهر المسابقات التلفزيونية ومقدم البرنامج هو الإعلامي مصطفى الأغا وحصل البرنامج على نسبة مشاهدات عالية جدًا من بداية الموسم الأول وحتى الآن، حيث يقدم البرنامج مجموعة جوائز قيمة جداً لذلك فالجميع يرغب في الاشتراك بها.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وتحقيق حلمك بالفوز بالمليون دولار، وللبرنامج شروط معينة لابد أن يستوفيها المتقدم كاملةً قبل أن يبدأ في التسجيل من خلال إرسال رسالة إلى البرنامج من خلال الرقم التابع لبلده، وفيما يلي شروط الاشتراك في المسابقة:

أن يكون المشترك عربي الجنسية لأن البرنامج لا يقبل التسجيل من قبل الأجانب.

يشترط ألا يوجد أي صلة قرابة بين الشخص المتقدم والعاملين في البرنامج.

كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

أن يستخدم المتقدم عند التسجيل الرقم الخاص ببلده؛ فإذا كنت على سبيل المثال من الجزائر فيلزم أن ترسل الرقم المناسب لدولة الجزائر، وهكذا.

يشترط أن يجاوب المتقدم على كل الأسئلة بطريقة صحيحة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من خلال استخدام الرقم المخصص لبلدك، وطريقة الاشتراك في المسابقة يكون من خلال إرسال كلمة حلم أو Dream إلى الرقم المخصص لبلدك، وإليكم الأرقام لكل الدول العربية:-