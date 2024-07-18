“حلمك هيبقى حقيقة” الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من جميع البلدان العربية.. جائزة 1,000,000$ بين ايدك

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع الأرقام الخاصة بكل دولة وموعد السحب وغيرها من التفاصيل الأخرى ستعرفها معنا في هذا المقال، فمسابقة الحلم من أشهر المسابقات التلفزيونية ومقدم البرنامج هو الإعلامي مصطفى الأغا وحصل البرنامج على نسبة مشاهدات عالية جدًا من بداية الموسم الأول وحتى الآن، حيث يقدم البرنامج مجموعة جوائز قيمة جداً لذلك فالجميع يرغب في الاشتراك بها.
الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وتحقيق حلمك بالفوز بالمليون دولار، وللبرنامج شروط معينة لابد أن يستوفيها المتقدم كاملةً قبل أن يبدأ في التسجيل من خلال إرسال رسالة إلى البرنامج من خلال الرقم التابع لبلده، وفيما يلي شروط الاشتراك في المسابقة:
- أن يكون المشترك عربي الجنسية لأن البرنامج لا يقبل التسجيل من قبل الأجانب.
- يشترط ألا يوجد أي صلة قرابة بين الشخص المتقدم والعاملين في البرنامج.
- كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.
- أن يستخدم المتقدم عند التسجيل الرقم الخاص ببلده؛ فإذا كنت على سبيل المثال من الجزائر فيلزم أن ترسل الرقم المناسب لدولة الجزائر، وهكذا.
- يشترط أن يجاوب المتقدم على كل الأسئلة بطريقة صحيحة.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من خلال استخدام الرقم المخصص لبلدك، وطريقة الاشتراك في المسابقة يكون من خلال إرسال كلمة حلم أو Dream إلى الرقم المخصص لبلدك، وإليكم الأرقام لكل الدول العربية:-
- الرقم الخاص بمصر: 95458 أو 95450 لشبكة أورانج فودافون أو اتصالات أو وي.
- الرقم الخاص بالإمارات: 5544 شبكة اتصالات ورقم 3636 شبكة DU.
- للمشتركين من دولة البحرين: 94000 على شبكة زين وstc وBATELCO.
- للمشتركين من دولة الكويت: 4141 شبكة OOREDOO أو stc ورقم 4242 شبكة Zain.
- الرقم الخاص بالمشتركين من سلطانة عمان: 90434 من شبكة OOREDOO أو Omantel.
- للمشتركين من المملكة العربية السعودية: 650444 على شبكة موبايلي، 755505 لشبكة زين، 858888 من خلال الاتصالات السعودية STC.
- أما بالنسبة للمشتركين من العراق: 2266 من شبكة Asiacell أو رقم 2770 من شبكة Zain أو رقم 2180 من شبكة Korek.
- للتواصل من دولة اليمن فارسل الرسالة على الرقم: 5222 من شبكة Sabafon أو Yamen Mobile أو You.
- الرقم الخاص بدولة فلسطين هو: 1625 من خلال شبكة جوال، أو رقم 6144 من شبكة وطنية.
- أما دولة المغرب فالرقم هو: 9669 عبر شبكة أورانج أو INWI أو Maroc Tel.
- الرقم المخصص لسوريا: 1555 لشبكة MTN أو رقم 1565 لشبكة Syriatel.