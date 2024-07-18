رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس المهني بالعراق الدور الأول 2024 عبر موقع نتائجنا العراقي

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف السادس المهني بالعراق الدور الأول 2024، وذلك من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب للمدارس والتعرض للإزدحام والتكدس ، حيث يشعر الطلاب بحالة من القلق والتوتر بسبب تأخير الإعلان عن نتائج السادس المهني الدور الأول 2024.

موعد الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي المهني 2024

وأكدت الوزارة على الصفحة الرسمية لها أن السبب في تأخير الإعلان عن النتائج هو حرص الوزارة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام بالخطوات …

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية على إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس ، لتكون نتائج السادس المهني بالعراق الدور الأول 2024 متاحة أمام الطلاب بكل سهولة ويسر، وأضاف المصدر إلى أن نسب النجاح هذا العام تزيد عن العام الماضي، وهذا يدل على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع هذا العام، ويمكن للطلاب بكل سهولة الإطلاع على النتائج من خلال إتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس المهني بالعراق الدور الأول 2024