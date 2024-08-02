من هنا.. إليك خطوات الإستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت 2024

وفرت الحكومة الكويتية والمتمثلة في وزارة الداخلية الكويتية للمواطنين الكويتين إمكانية الإستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة من خلال موقع وزارة الداخلية العراقية، حيث تتيح لهم معرفة كافة مخالفات المرور المسجلة عليهم، وكذلك الغرامات المالية المستحقة، ولمعرفة طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية أقرأ التالي.

طريقة الإستعلام عن مخالفات المرور في الكويت

تتيح وزارة الداخلية العراقية إمكانية الإستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة من خلال موقع الوزارة الرسمي وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية وهي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية العراقية لوزارة الداخلية العراقية.

وفي الوجهة الرئيسية للموقع اضغط على قائمة “الخدمات الإلكترونية”.

تظهر عدة خيارات نضغط على خيار “الإدارة العامة للمرور”.

تظهر صفحة أخرى نضغط على أيقونة “المخالفات”

نضغط على زر “الإستعلام عن المخالفات”.

نضغط على زر “الإفراد” لتفعيل عملية الإستعلام.

قم بكتابة رقم بطاقة الهوية الوطنية في الحقل المخصص.

وفي الأخير نضغط على زر “الإستعلام”.

الإستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم المدني