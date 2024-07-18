“سجل قبل غلق باب التقديم” التسجيل في مدارس المتفوقين العراق 2024 – 2025 عبر sp.epedu.gov.iq والشروط المطلوبة للتقديم

يسعى الكثير من أولياء الأمور إلى التسجيل في مدارس المتفوقين العراق 2024 ذلك لأن مدارس المتفوقين من أفضل المدارس في العراق، وتقبل الطلاب بناءً على شروط معينة مثل اختبار الطالب قبل قبوله، ومناهج المدرسة مختلفة لأنها تناسب الطلاب المتفوقين فقط، وفي هذا المقال نقدم لك موعد التسجيل في مدارس المتفوقين والشروط التي يلزم أن تكون متوفرة في الطالب حتى يتم قبوله.

التسجيل في مدارس المتفوقين العراق 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية أن التسجيل في مدارس المتفوقين العراق 2024 بدأ من يوم 8 يوليو الماضي ويستمر التقديم حتى يوم 21 يوليو، لذلك على أولياء الأمور أن يبادروا بسرعة في التقديم قبل أن تعلن الوزارة غلق باب التقديم، وفيما يلي خطوات التسجيل:

وزارة التربية العراقية . الذهاب إلى رابط

ستجد أمامك خيارين؛ الخيار الأول هو التسجيل في مدارس المتميزين والثاني هو التسجيل في مدارس المتفوقين؛ اختار “التسجيل في مدارس المتفوقين”.

قم بإنشاء بالضغط على “تسجيل دخول جديد” إذا لم يكن لديك حساب.

سيطلب منك الموقع أن تملئ البيانات المطلوبة وهي “اختيار مديرية التربية، كتابة رقم الهوية أو بطاقة موحدة، والرقم الامتحاني للطالب”.

توجد اختيارات أخرى يمكنك الضغط عليها إذا قمت بالتسجيل بالفعل للطالب وتريد أن تغيير بعض الخطوات مثل “تسجيل دخول لتعديل استمارة، تغيير نوع المدرسة، تسجيل دخول لطبع استمارة”.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات المطلوبة ومراجعتها جيدًا اضغط على “تقديم الطلب”.

شروط التسجيل في مدارس المتفوقين العراق

وضعت المدارس شروط معينة لكي تقبل التحاق الطلاب بها، فقبل أن تقدم للطالب عليك أن تتأكد من أن كل الشروط الآتية متوفرة: