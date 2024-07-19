كن أنت الفائز بـ 1000000 دولار .. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024؟ لربح المليون دولار.. بدء العد التنازلي

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أشهر وأكبر المسابقات في العالم العربي، حيث تعطي المسابقة فرصة كبيرة للمواطنين من أجل تحسين ظروف حياتهم المعيشية والفوز بالمسابقة، خاصة أن القيمة المالية للجائزة كبيرة جدًا وتساعد في إعطاء فرصة عظيمة للفائز من أجل تأمين مستقبل أسرته، لذلك تم توفير أكثر من طريقة للاشتراك، لتسهيل الاشتراك على المواطن العرب.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من مصر

بإمكان المواطنين المصريين الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال اتباع بعض الخطوات وهي كالتالي:

في البداية لا بد من معرفة الأرقام المتاحة وهو رقم 95458 و 95450.

إرسال رسالة نصية بها كلمة dream أو حلم على الأرقام السابقة.

بعد إرسال الرسالة ستصلك رسالة تأكيد بنجاح عملية التسجيل وأن اسمك ضمن السحب.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن لأي مواطن في أي دولة عربية الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الأرقام التالية:

إذا كنت موجود في المملكة العربية السعودية أرسل رسالة إلى رقم 755505، أو من خلال الاتصال على رقم 858888.

بينما الموجودين في الإمارات يمكنهم الاشتراك من خلال إرسال رسالة إلى رقم 5544 أو الاتصال من خلال 3636.

والمواطنين الموجودين في الكويت يمكنهم الاشتراك من خلال رقم 4141.

المواطنين في العراق يمكنهم الاشتراك من خلال رقم 2266.

و للاشتراك في مسابقة الحلم من تونس يمكنك التواصل عبر 94099 لشبكة زين، أو 94099 لعملاء شركة أورانج.

شروط التسجيل في مسابقة الحلم 2024

بعدما تعرفنا على أرقام الاشتراك في المسابقة جاء الآن الدور على معرفة شروط الاشتراك: