ميزة حصرية من واتساب “تحديث جبـــار الان”.. نزل التحديث الجديدة بمميزات مذهلة الان

واتساب من أكثر المنصات الفورية المشهورة التي أخذت ضجة كبيرة بين مليات الأشخاص حول العالم، نظرًا لسهولة استخدامها مع الأصدقاء والأقارب وغيرهم، وهي مملوكة لشركة “ميتا”، لتقوم المنصة بإطلاق تحديث جديد لضمان الحصول على تجربة أفضل أمام المستخدمين، وتعزيز راحة المستخدم عبر السماح بالوصول إلى جهات الاتصال الأكثر أهمية بالنسبة لهم، بما تهدف هذه الميزة الجديدة إلى سهولة الاتصال عبر وضع جهات اتصال مفضلة بالجزء العلوي ضمن علامة تبويب وكذلك المكالمات والعمل.

تحديث واتساب الجديد

ووفقًا لما أقره موقع ” indiatoday” فإنه من المتوقع أن يتم تطبيق هذه الإضافة الجديدة أمام كافة المستخدمين خلال الأسابيع القادمة، لتكون من أكثر الوظائف أهمية أمامهم، حتى أن التطبيق يستمر في تقديم وتحسين خدماته ورفع كفاءة استخدام التطبيق أو المنصة الفورية بكل سهولة، وإدارة المحادثات، لتؤكد شركة ميتا في تدوينة لها، أن الجهات المفضلة ستكون هي نفسها المتواجدة عبر الدردشات والمكالمات الخاصة بالمستخدم، بما تمكنك من الاتصال السريع عبر علامة تبويب.

إضافات جديدة واتساب

وأكد البيان الصادر عن الشركة أنه هذه الميزة تحظى بقبول جيد للغاية بين ملايين المستخدمين الذين يتواصلون بشكل متكرر مع العديد من جهات الإتصال وكذلك المجموعات المختارة ضمن هذه الجهات، وهو ما يعمل على تقليل الفترة المستغرقة بالبحث عبر قوائم طويلة ضمن الرسائل وكذلك سجلات المكالمات بشكل كبير، وجعلك في بيئة سريعة تتخطى كافة الصعوبات التي تواجهها أثناء التصفح أو المراسلة.