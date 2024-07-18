رابط شغال.. استعلم الآن عن نتائج التاسع سوريا 2024 الدور الاولى عبر موقع وزارة التربية السورية

ظهرت منذ قليل نتائج التاسع في سوريا 2024، حيث أعلنت وزارة التربية السورية رسمي عن نتائج امتحانات الصف التاسع الدور الأول لعام 2024 في 18 يوليو 2024 ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، وذلك باتباع الخطوات .

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2024

لمعرفة نتائج التاسع في سوريا 2024 تابع ما يلي:

الوصول إلى موقع وزارة التربية السورية من هنا.

الضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

اختيار نتائج 2024.

الضغط على نتائج الصف التاسع 2024 الدور الأول.

إدخال اسم المحافظة التي تقدم فيها الطالب للاختبار.

إدخال اسم الطالب أو رقم الاكتتاب.

الضغط على استعلام.

لا يمكن الاستعلام عن النتائج قبل إعلان الوزارة الرسمي.

في حال واجه الطالب أي صعوبة فى الاستعلام عن النتائج، يمكنه مراجعة أقرب مدرسة ثانوية في منطقته.

تم نشر نتائج جميع المحافظات دفعة واحدة.

إحصائيات حول نتائج التاسع 2024

لمعرفة إحصائيات حول نتائج التاسع 2024 تابع ما يلي:

بلغت نسبة النجاح في امتحانات الصف التاسع 2024 78.5%.

ارتفعت نسبة النجاح في هذه الدورة مقارنة بالعام الماضي بواقع 2.3%.

حصلت محافظة اللاذقية على أعلى نسبة نجاح بواقع 89.2%.

بينما حصلت محافظة إدلب على أدنى نسبة نجاح بواقع 67.1%.

نجح 233.444 طالب وطالبة من أصل 297.833 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات.

نصائح للطلاب الراسبين

لمعرفة النصائح للطلاب الراسبين عن نتائج التاسع في سوريا 2024 تابع ما يلي