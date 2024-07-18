الان ظهرت…نتائج المهني بجميع فروعه 2024 الدور الاول العراق عبر موقع نتائجنا results.mlazemna

نتائج الصف السادس المهني بالعراق الدور الأول، 2024، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية منذ قليل عبر الموقع الإلكتروني ، انه تم الإعلان عن نتائج الصف السادس المهني، ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على نتائجهم من خلال موقع نتائجنا، وشهدت العراق حالةً من التوتر والقلق بين أولياء الأمور والأهالي والمعلمين وطلاب السادس المهني نتيجة ترقب إعلان نتائج امتحانات السادس المهني الدور الأول في جميع المحافظات العراقية ،وذلك من أجل تحقيق آمال وأحلام الطلاب بالالتحاق بالجامعة والتخصص المنشود بعد سنوات طويلة من الدراسة،و أنتظر الجميع بشغف الإعلان عن هذه النتائج التي ستحدد مستقبل هؤلاء الطلبة.

نتائج السادس المهني العراق 2024:

وزارة التربية العراقية أعلنت نتائج امتحانات الصف السادس المهني للعام 2024 بعد حوالي أسبوعين من إنهاء الطلاب لهذه الامتحانات. خلال هذه الفترة، عملت الوزارة على تحديد جهد وسعي كل طالب خلال مسيرته التعليمية،وقد أعلنت وزارة التربية أن نتائج الصف السادس المهني 2024 سيتم الإعلان عنها رسميًا اليوم في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا كما وفرت الوزارة أكثر من طريقة للطلاب للاطلاع على نتائجهم.

رابط نتائج السادس المهني 2024 فى العراق:

أولياء الأمور والطلاب يمكنهم الحصول على نتائج الصف السادس المهني (العلمي والأدبي، بما في ذلك السنوات السابقة) من خلال موقع “نتائجنا” باتباع الخطوات التالية