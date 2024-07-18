نتائج سوريا اليوم : الآن نتائج التاسع 2024 حسب رقم الاكتتاب لجميع المدن من اللينك natega4dk.net

الآن نتائج التاسع 2024 حسب رقم الاكتتاب ، تم الإعلان عن نتائج الصف التاسع سوريا مع بقية نتائج المراحل المتوسطة، وهذا السر وراء حالة التوتر والترقب التي يعيشها طلاب الصف التاسع بعد أن تباينت انطباعاتهم عن الامتحانات التي قد انتهوا منها في الشهر الماضي، وطوال فترة التصحيح والمراجعة وهم يترقبون الانتهاء منها والإعلان عن النتيجة خاصة أن فترة التصحيح قد تخللها إجازة عيد الأضحى المبارك مما جعلها تتوقف لتعود مرة أخرى بوتيرة أسرع حتى تظهر النتيجة في موعدها وعدم ترك الطلاب وأسرهم ينتظرون أكثر من ذلك.

الآن نتائج التاسع 2024 حسب رقم الاكتتاب

تم الإعلان عن النتيجة في منتصف شهر يوليو الجاري، وهذا بعد الانتهاء من تحميل كافة نتائج الطلاب على لينك الاستعلام الموجود على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، وقد وصل عدد الطلاب اللذين خاضوا الامتحانات وينتظرون ظهور النتائج عدد 310 ألف طالب وطالبة.

يتم الاستعلام عن النتيجة باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية .

الموقع مقسم لعدد من التبويبات او الصفحات الفرعية التي تمثل الخدمات التي يقدمها، ومنها خدمة نتائج الامتحانات.

داخل نتائج الامتحانات هناك رابط خاص بنتائج الصف التاسع التي نحن بصدد الحديث عنها.

يقوم كل طالب بتحديد اسم المحافظة التي يقطن فيها.

كتابة اسم الطالب ورقم الاكتتاب الخاص به وهو رقم فريد يخص كل طالب ولا يمكن أن يتكرر.

الضغط على زر الاستعلام بعد مراجعة البيانات بشكل صحيح.

سوف يقوم الموقع على الفور بتحميل صفحة النتيجة.

الاستعلام نتائج التاسع 2024 حسب الاسم

قد ذكرنا الاستعلام من خلال رقم الاكتتاب الفريد وهذا للأعداد الكبيرة للطلاب المنتظرون نتائج الصف التاسع السوري، ولكن إذا تم تضييق نطاق البحث وتحديد اسم كل محافظة يكون من السهل معرفة النتيجة من خلال اسم الطالب، فيمكن أن يحدد الطالب الذي يسكن في دمشق أو حلب أو غيرها من المدن السورية مكانه بالتحديد لمعرفة نتيجته.