“الرابط الرسمي” وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم أو رقم الاكتتاب لجميع المحافظات moed.gov.sy

انتظار وترقب كبير من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في المحافظات السورية لإعلان وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم، حيث من خلال حصول الطلاب الناجحين بالصف التاسع على درجات معينة من خلالها يتمكنون من الانتقال إلى المرحلة الثانوية بفروعها العامة والزراعية والصناعية والتجارية والشرعية وذلك بحسب درجاتهم، حيث يعد أعلى معدل هو معدل العامة، الذي يتوقع أن لا يزيد عن الـ 1800 درجة.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم

ساعات قليلة وتٌعلن وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم حيث نشرت الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك بأنه سيتم الإعلان عن موعد ظهور النتائج خلال أقل من 48 ساعة، وذلك حيث انتهت أعمال التصحيح لكراسات إجابات الطلاب بشكل رسمي، وتعمل الآن كوادر الوزارة على إنهاء أعمال تنتيج مواد الدراسة، وسيقوم سيادة الوزير باعتماد النتائج فور الانتهاء من تلك الأعمال وبعد ذلك يتم رفع النتائج بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة على الشبكة العنكبوتية، ليتمكن الطلبة من استخراجها إما عن طريق الاسم ثلاثي أو عن طريق رقم الاكتتاب.

استخراج نتائج الصف التاسع 2024 سوريا

أصبح الآن من السهل عبر مجموعة من الخطوات الإلكترونية الاطلاع على نتائج التعليم الأساسي بالجمهورية العربية السورية بالأخص وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم، وذلك عبر الخطوات الآتية:-