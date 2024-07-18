“مبروووك للناجحين” نتائج التعليم المهني العراق 2024 بكافة الفروع عبر موقع نتائجنا الوزاري results.mlazemna.com

أحمد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“مبروووك للناجحين” نتائج التعليم المهني العراق 2024 بكافة الفروع عبر موقع نتائجنا الوزاري results.mlazemna.com
نتائج التعليم المهني العراق 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية الآن بشكل رسمي عن نتائج الامتحانات الوزارية لطلبة التعليم المهني بكافة الفروع المخصصه له للدور الأول من العام الدراسي 2024/2023، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات، وجاء ذلك بعد انتظار وترقب كبير جداً من جانب الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات العراقية، ومن خلال السطور القادمة من هذا المقال نستعرض معكم الخطوات الصحيحة لاستخراج النتائج والاستعلام عنها بكل سهولة.

نتائج التعليم المهني العراق 2024

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية إعلان نتائج التعليم المهني العراق 2024 الدور الأول لجميع الطلبة والطالبات بشكل رسمي في جميع المحافظات، ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات البسيطة التالية:-

نتائج التعليم المهني العراق 2024
نتائج التعليم المهني العراق 2024

نتائج التعليم المهني العراق 2024
نتائج التعليم المهني العراق 2024
  • التوجه إلى موقع نتائجنا الوزاري على الإنترنت.
  • الدخول على القناة الرسمي لوزارة التربية العراقية على تليجرام.
  • ستجد أمامك ملفات pdf بها نتائج الطلاب لجميع المحافظات.
  • اختر المحافظة التابع لها الطالب وقم بتحميل الملف التابع لها.
  • حدد المدرسة التابع لها الطالب وادخل عليها.
  • ستجد درجات الطلاب أمامك.
  • يمكنك استخراج النتائج عن طريق اسم الطالب أو عن طريق الرقم الامتحاني الخاص به.

نتائج المهني 2024 بكافة الفروع

كان الطلاب في جميع المحافظات بمختلف الفروع قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم منذ عدة أسابيع، وتم الإعلان اليوم عن نتائج التعليم المهني العراق 2024 لكافة الفروع (الفرع الصناعي – فرع الحاسوب وتقنية المعلومات – فرع التجاري – فرع الفنون التطبيقية – الفرع الزراعي – التمريض) إلكترونياً من خلال موقع نتائجنا الوزاري وكذلك عبر موقع وزارة التربية، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن أيضاً لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج ورقياً من خلال التوجه إلى المدارس التابعين لها، ولكن للحصول على النتائج يجب تسليم جميع الكتب الخاصة بالطلاب.

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أحمد

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