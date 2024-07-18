“ثالثة ثانوي” رابط سريع للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 موقع الوزارة

يواجه أكثر من 90 ألف طالب وطالبة في اليمن، في هذه الأيام، فترة انتظار مثيرة لمعرفة نتائج امتحانات الثانوية العامة 2024، تأتي هذه النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم، الذي بات مركز انعقاد الأخبار والتفاصيل الهامة، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تشكيل لجان مختصة لمتابعة جميع كنترولات النتيجة على مستوى المحافظات، هذا الإجراء يأتي بهدف تأكيد تطبيق الدقة والشفافية في رصد وتجميع درجات الطلاب.

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في اليمن – صنعاء 2024 قريبًا، وأكدت الوزارة أن الموعد النهائي لإعلان النتائج لم يتم تحديده بعد، إلا أنه من المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة، وأشارت الوزارة إلى ضرورة عدم الاستماع إلى أي شائعات غير مؤكدة تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أهمية متابعة موقعها الرسمي للحصول على أي معلومات جديدة بشأن النتائج النهائية للصف الثالث الثانوي لشعبة العلمي والأدبي.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024

يُمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي لعام 2024 في الفروع العلمي والأدبي البحث عن نتائجهم من خلال زيارة رابط النتائج الرسمي للثانوية العامة في اليمن 2024 واتباع خطوات معينة وهي كالآتي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية. يتم اختيار رمز “خدمات الوزارة” عن طريق القائمة الرئيسية. ثم يتم تحديد “خدمة النتائج” ويتم التأكيد على نتيجتي. ثم يتم تحديد الشعبة “علمي – أدبي”. إدخال معلومات الطالب، مثل اسمه بالصيغة الثلاثية ورقم جلوسه. تحديد المحافظة التابع لها الطالب. وأخيرا الضغط على بحث.

عندما يتم اعتماد النتيجة، سيتم عرض نتيجة الطالب للمستخدم بالتفصيل والدرجات التي حققها في كل مادة، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كان الطالب ناجحًا أو راسبًا في نتائج الثانوية العامة في اليمن لعام 2024.