سايت شغال باهي.. نتائج بكالوريا 2024 الجزائر الرسمي þäc oٍñễc ḑź 2024

حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية في الفترة الأخيرة عن موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا بسطيف والترجي والساحل مما سبب حالة من التوتر الشديد لدى طلاب المرحلة حيث ينتظرها الطلاب هذه اللحظة الحاسمة، وبالأخص مع بدء العد التنازلي للكشف عنها لذا سوف نتناول معكم الخطوات المتبعة لتسهيل التعرف على النتيجة عقب ظهورها وقد صرحت وزارة التربية في الجزائر عن أهم التفاصيل المتعلقة بنتائج البكالوريا فقد تم تصحيحها منذ فترة وسوف تبدأ الوزارة في تحميلها على الموقع الخاص بها إلى جانب الموقع الإلكتروني فضاء أولياء التلاميذ وأيضا الديوان الوطني للإمتحانات ليتم الإعلان عنها قبل يوم 20 من شهر يوليو الجاري لذلك يهتم الطلاب في كل ولايات الجمهورية بالبحث عن النتائج لمرحلة تعليمية هامة.

نتائج بكالوريا الجزائر

يتمكن أولياء الأمور مع أبنائهم من التعرف على نتائج بكالوريا الجزائر، وذلك بتنفيذ الخطوات الآتية:

الولوج اولا على موقع وزارة التربية الوطنية.

أدخل رقم تسجيل الطالب.

ثم اكتب رقم المرور.

بعد ذلك قم بالنقر فوق أنا لست روبوت.

ثم اضغط فوق عرض النتيجة.

موعد نتائج شهادة البكالوريا 2024

أعلن مصدر من وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن احتمالية ظهور نتائج البكالوريا قبل يوم 20 من يوليو الجاري، ويمكن لكل طالب التعرف على النتيجة بالدخول على موقع الوزارة أو بالاتصال على رقم الهاتف *567# لتوفير الوقت والجهد بالإضافة إلى إمكانية القيام بحساب المعدل، من خلال الخطوات التالية: